Δεν σταματά να μας εκπλήσσει αρνητικά, ο υπουργός Υγείας του Τραμπ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ.

Κατά καιρούς τολμά παράλογα πράγματα, ωστόσο στο τελευταίο «εγχείρημά» του, πήρε μαζί του και τα εγγόνια του.

Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ο υπουργός Υγείας, δημοσίευσε την Κυριακή φωτογραφίες του ίδιου και των εγγονιών του να κολυμπούν σε μολυσμένο ρυάκι της Ουάσιγκτον, όπου δεν επιτρέπεται η κολύμβηση επειδή χρησιμοποιείται για την απορροή λυμάτων.

Το Ροκ Κρικ, το οποίο διαρρέει μεγάλο μέρος της βορειοδυτικής Ουάσιγκτον, χρησιμοποιείται για την αποχέτευση της περίσσειας των λυμάτων και των όμβριων υδάτων κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων, σύμφωνα με τους New York Times.

Το ρυάκι έχει εκτεταμένη «κοπρανώδη» μόλυνση και υψηλά επίπεδα βακτηρίων, συμπεριλαμβανομένου του E. coli, και η πόλη έχει απαγορεύσει την κολύμβηση σε όλες τις υδάτινες οδούς της για περισσότερα από 50 χρόνια λόγω της εκτεταμένης μόλυνσης του Rock Creek και άλλων κοντινών ποταμών.

«Το Rock Creek έχει υψηλά επίπεδα βακτηρίων και άλλων μολυσματικών παθογόνων που καθιστούν την κολύμβηση, το περπάτημα και άλλη επαφή με το νερό κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων (και των κατοικίδιων ζώων)», έγραψε η Υπηρεσία Εθνικού Πάρκου σε μια συμβουλή στον ιστότοπό της, προσθέτοντας: «Όλες οι υδάτινες οδοί της Περιφέρειας υπόκεινται σε απαγόρευση κολύμβησης – αυτό σημαίνει και το περπάτημα!».

Όμως ο κ. Κένεντι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου μοιράστηκε φωτογραφίες του που τον δείχνουν να κολυμπάει στο Ροκ Κρικ, με μια εικόνα να τον δείχνει εντελώς βυθισμένο στο νερό.

Ο Κένεντι ανέφερε στην ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε πάει για κολύμπι στο Rock Creek κατά τη διάρκεια μιας πεζοπορίας για τη Γιορτή της Μητέρας στο πάρκο Dumbarton Oaks με την οικογένειά του – συμπεριλαμβανομένων των εγγονιών του, τα οποία επίσης φαίνονται στις φωτογραφίες να κολυμπούν στο μολυσμένο νερό.

Mother’s Day hike in Dumbarton Oaks Park with Amaryllis, Bobby, Kick, and Jackson, and a swim with my grandchildren, Bobcat and Cassius in Rock Creek. pic.twitter.com/TXowaSMTFY

— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 11, 2025