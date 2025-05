Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του, ανακοίνωσε ότι μετά από ολονύχτιες διαπραγματεύσεις Ινδία και Πακιστάν, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, συμφώνησαν σε «πλήρη και άμεση κατάπαυση του πυρός».

«Μετά από μια μακρά νύχτα συνομιλιών με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι η Ινδία και το Πακιστάν συμφώνησαν σε ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ κατάπαυση του πυρός. Συγχαρητήρια και στις δύο χώρες που χρησιμοποίησαν την κοινή λογική και τη μεγάλη ευφυΐα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η ανάρτηση στο Truth Social:

Την ανάρτηση του Τραμπ επιβεβαίωσε πρώτο το Πακιστάν.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει το BBC, ο Πακιστανός αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών, Μουχάμαντ Ισάκ Νταρ τόνισε και αυτός ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν σε εκεχειρία που θα έχει άμεση ισχύ.

«Το Πακιστάν πάντα προσπαθούσε για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την κυριαρχία και την εδαφική του ακεραιότητα», επισήμανε.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας, Βικράμ Μίσρι δήλωσε ότι ο γενικός διευθυντής των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Πακιστάν τηλεφώνησε στον Ινδό ομόλογό του νωρίτερα σήμερα και επήλθε συμφωνία.

«Συμφωνήθηκε μεταξύ τους ότι και οι δύο πλευρές θα σταματήσουν κάθε μάχη και στρατιωτική δράση στην ξηρά, στον αέρα και στη θάλασσα από τις 17:00 ώρα Ινδίας σήμερα», ανέφερε σε σύντομη δήλωσή του.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι Ινδία και Πακιστάν εκτός από το ότι συμφώνησαν σε εκεχειρία, θα ξεκινήσουν «συνομιλίες για ένα ευρύ σύνολο θεμάτων σε ουδέτερο χώρο».

«Τις τελευταίες 48 ώρες, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και εγώ συνομιλήσαμε με υψηλόβαθμους Ινδούς και Πακιστανούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένων των πρωθυπουργών Ναρέντρα Μόντι και Σεχμπάζ Σαρίφ, του υπουργού Εξωτερικών Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ, του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Ασίμ Μουνίρ και των συμβούλων Εθνικής Ασφάλειας Ατζίτ Ντοβάλ και Ασίμ Μαλίκ.

«Συγχαίρουμε τους πρωθυπουργούς Μόντι και Σαρίφ για τη σοφία, τη σύνεση και τον πολιτικό τους χαρακτήρα που επέλεξαν τον δρόμο της ειρήνης», πρόσθεσε ο Ρούμπιο.

Η ανάρτηση στο Χ:

Over the past 48 hours, @VP Vance and I have engaged with senior Indian and Pakistani officials, including Prime Ministers Narendra Modi and Shehbaz Sharif, External Affairs Minister Subrahmanyam Jaishankar, Chief of Army Staff Asim Munir, and National Security Advisors Ajit…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 10, 2025