NBA: Προπονητής της χρονιάς ο Κένι Άτκινσον (pics)

Χρειάστηκε μόνο μία σεζόν για να κάνει αισθητή την παρουσία του στην Ανατολική Περιφέρεια ο Κένι Άτκινσον, και η επιτυχία του επιβραβεύτηκε καθώς ο τεχνικός των Κλίβελαντ Καβαλίερς αναδείχθηκε Προπονητής της Χρονιάς στο NBA, όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα.

Ο 56χρονος τεχνικός, που αντικατέστησε τον Τζέι Μπι Μπίκερσταφ τον περασμένο Μάιο, μεταμόρφωσε το Κλίβελαντ που σημείωσε 64 νίκες.

Ο Άτκινσον άφησε τον πάγκο των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, όπου ήταν βοηθός του Στιβ Κερ, για να ηγηθεί των Καβαλίερς. Η αρχή του ήταν εντυπωσιακή καθώς οι Καβαλίερς σημείωσαν 15 σερί νίκες, ισοφαρίζοντας τη δεύτερη καλύτερη εκκίνηση στην ιστορία της λίγκας. Οι Καβαλίερς πέτυχαν επίσης ρεκόρ συλλόγου με 16 συνεχόμενες νίκες μέσα σε Φεβρουάριο και Μάρτιο.

The 2024-25 NBA Coach of the Year is… Kenny Atkinson! #NBAAwards pic.twitter.com/6AvyikvExc

— NBA (@NBA) May 5, 2025