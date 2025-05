Σοβαρά επεισόδια στο περιθώριο του Χάιντουκ-Ντιναμό Ζάγκρεμπ και 160 συλλήψεις (vid)

Περισσότεροι από 160 οπαδοί συνελήφθησαν (3/4) στο Σπλιτ, κατά τη διάρκεια συμπλοκών στο περιθώριο ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ της Χάιντουκ και της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Κροατίας.

Οι περισσότεροι οπαδοί, περίπου 140, συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια συμπλοκής πριν από τον αγώνα, σε μια γειτονιά του Σπλιτ μεταξύ των φανατικών οπαδών των δύο ομάδων, των «Bad Blue Boys» της Ντιναμό Ζάγκρεμπ και των «Torcida» της Χάιντουκ Σπλιτ.

Σύμφωνα με την τηλεόραση (HRT), επρόκειτο, όπως συμβαίνει συχνά, για μία «προκαθορισμένη» συμπλοκή, που αυτή τη φορά «περιλάμβανε μόνο γροθιές».

Τέσσερις τραυματίες οπαδοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον γιατρό των επειγόντων περιστατικών, Τόμισλαβ Σουσνιάρ.

«Πρόκειται κυρίως για τραυματισμούς από χτυπήματα στο κεφάλι, τον αυχένα και το υπόλοιπο σώμα. Ένας σοβαρά τραυματισμένος ασθενής εισήχθη με κάταγμα γνάθου και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση», δήλωσε.

03.05.2025🇭🇷Torcida (Hajduk) vs BBB (Dinamo Zagreb) in Split, one more info: after a long time (20 years), BBB came to Split without police escort and agreed to fight, click here for more: https://t.co/kPe05Rjzpg pic.twitter.com/M9pj9JpJ4E

