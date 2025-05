Ένας τεράστιος σεισμός στον βορειοδυτικό Ειρηνικό θα μπορούσε να μεταμορφώσει γρήγορα περιοχές της ακτής από τη βόρεια Καλιφόρνια έως την Ουάσιγκτον, προκαλώντας γρήγορη βύθιση εκτάσεων γης, αυξάνοντας «δραματικά» τη στάθμη της θάλασσας και αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών για τις κοινότητες.

Αυτό προκύπτει από μια νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences, η οποία εξετάζει τις πιθανές επιπτώσεις του «μεγάλου», ενός ισχυρού σεισμού κατά μήκος του ρήγματος Cascadia που εκτείνεται από τον Καναδά έως την Καλιφόρνια.

Η περιοχή προετοιμάζεται εδώ και καιρό για ένα τέτοιο γεγονός, το οποίο θα εξαπέλυε ένα μεγάλο τσουνάμι, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και σκοτώνοντας ενδεχομένως δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Πότε είναι πιθανό να συμβεί σεισμός πάνω από 8 Ρίχτερ

Ένας μεγάλος σεισμός θα μπορούσε να προκαλέσει βύθιση της γης κατά μήκος της ακτής περισσότερο από έξι πόδια και να επεκτείνει σημαντικά την παράκτια πλημμυρική ζώνη με «μόνιμες επιπτώσεις στους παράκτιους πληθυσμούς, τις υποδομές και τα οικοσυστήματα», σύμφωνα με τη μελέτη.

Υπάρχει 15% πιθανότητα να σημειωθεί σεισμός μεγαλύτερος από 8 Ρίχτερ στο ρήγμα μέσα στα επόμενα 50 χρόνια, αναφέρει η μελέτη.

«Η επέκταση της παράκτιας πλημμυρικής πεδιάδας μετά από έναν σεισμό στη ζώνη του ρήγματος Cascadia δεν έχει ποσοτικοποιηθεί προηγουμένως και οι επιπτώσεις στη χρήση γης θα μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά το χρονοδιάγραμμα για την ανάκαμψη», δήλωσε σε πανεπιστημιακό δημοσίευμα η Τίνα Ντούρα, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και επίκουρη καθηγήτρια γεωεπιστημών στο Virginia Tech.

Ενώ η άνοδος της στάθμης της θάλασσας λόγω του κλίματος συμβαίνει σταδιακά, οι αλλαγές αυτές θα εκτυλίσσονται σε μια στιγμή και θα επιμένουν για δεκαετίες έως αιώνες, γράφουν η Dura και οι άλλοι συγγραφείς της μελέτης.

Οι καταστροφικές επιπτώσεις

Οι σημαντικότερες επιπτώσεις θα σημειωθούν στα «πυκνοκατοικημένα» τμήματα της νότιας Ουάσιγκτον, του βόρειου Όρεγκον και της βόρειας Καλιφόρνιας.

Και αν ο επόμενος μεγάλος σεισμός λάβει χώρα το 2100 – υπάρχει 29% πιθανότητα για έναν σεισμό μεγέθους άνω των 8 βαθμών μέχρι τότε – με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας λόγω του κλίματος, ορισμένες «χαμηλού υψομέτρου» περιοχές κατά μήκος του ρήγματος μπορεί να μην ανακάμψουν ποτέ, σύμφωνα με τη μελέτη.

Οι συγγραφείς έγραψαν ότι ελπίζουν ότι τα ευρήματα θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τις παράκτιες κοινότητες να προετοιμαστούν καλύτερα για τους κινδύνους που προκαλούνται από έναν σεισμό και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας λόγω του κλίματος.

«Η προετοιμασία για αυτούς τους σύνθετους κινδύνους μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις μακροπρόθεσμες ζημιές, να εξασφαλίσει ανθεκτικές κοινότητες και να προστατεύσει τα κρίσιμα παράκτια οικοσυστήματα από μόνιμη υποβάθμιση», έγραψαν οι συγγραφείς.

Πότε έδωσε σεισμό το ρήγμα Cascadia στο παρελθόν

Ο τελευταίος μεγάλος σεισμός κατά μήκος της ζώνης υποβύθισης Cascadia έλαβε χώρα το 1700 και επέφερε ξαφνική άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά περισσότερο από έξι πόδια μέσα σε λίγα λεπτά και δημιούργησε ένα τεράστιο τσουνάμι που κατέστρεψε παραθαλάσσιους οικισμούς και δημιούργησε επιπτώσεις που έγιναν αντιληπτές μέχρι την Ιαπωνία.

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι ένας σεισμός μεγέθους 9 βαθμών στη ζώνη υποβύθισης Cascadia θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερους από 30.000 θανάτους, 170.000 κατεστραμμένες ή κατεστραμμένες κατασκευές στις ακτές και οικονομικές επιπτώσεις άνω των 81 δισ. δολαρίων. Μια μελέτη του 2022 διαπίστωσε ότι ένα τσουνάμι που θα προκαλούσε ένας μεγάλος σεισμός θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 200 πόδια ύψος.