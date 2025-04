Υπήκοος Αυστραλίας θα δικαστεί στα υπό κατοχή της Ρωσίας εδάφη της Ουκρανίας για «μισθοφορική δράση», με την κατηγορία ότι πολέμησε στις τάξεις του ουκρανικού στρατού, ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή οι τοπικές αρχές (στη φωτογραφία από βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επάνω, ο Οσκαρ Τζένκινς).

Ο άνδρας, 33 ετών, το όνομα του οποίου είναι Οσκαρ Τζένκινς και κατάγεται από τη Μελβούρνη, υπηρέτησε στις τάξεις των δυνάμεων του Κιέβου από τον Μάρτιο ως τον Δεκέμβριο του 2024, σύμφωνα με την εισαγγελία της περιφέρειας Λουγκάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, μια από τις τέσσερις που έχουν προσαρτηθεί στη Ρωσία σύμφωνα με τη Μόσχα, ή τελούν υπό ρωσική κατοχή σύμφωνα με το Κίεβο.

