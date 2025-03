Καζάνι που βράζει η Τουρκία, μετά τη σύλληψη και προφυλάκιση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, του ισχυρότερου πολιτικού αντιπάλου του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Χιλιάδες πολίτες αψήφησαν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ χθες την απαγόρευση και συγκεντρώθηκαν έξω από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, με την τουρκική αστυνομία να κάνει χρήση πλαστικών σφαιρών και δακρυγόνων προς την κατεύθυνση του κόσμου.

Μεγάλες συγκεντρώσεις έγιναν και στα πανεπιστήμια, όπου είχαν παραταχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Επίσης, έχουν αναφερθεί δεκάδες συλλήψεις για «προκλητικές» αναρτήσεις στα social media, ενώ υπάρχουν αναφορές για «μπλόκο» σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

BREAKING: Turkish police are brutalizing university students who are protesting the government.

Turkey’s president, Recep Tayyip Erdoğan, has become a radical Islamist ruler. The people want change.

