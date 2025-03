Με Στάμενιτς βασικό και χατ-τρικ ποίημα από τον Γουντ έριξε 7αρα η Νέα Ζηλανδία

Η Νέα Ζηλανδία διέλυσε με 7-0 τα Φίτζι στο Γουέλινγκτον για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Μάρκο Στάμενιτς ήταν ο κινητήριος μοχλός της μεσαίας γραμμής παίρνοντας τις περισσότερες μπάλες στα πόδια του σημειώνοντας μία ασίστ και παίζοντας όλο το 90λεπτο για άλλη μια φορά με την Εθνική του ομάδα.

To qualify on Monday as the 5th participant at the 2026 World Cup:

Ο MVP του παιχνιδιού δεν θα μπορούσε να είναι άλλος πέρα από τον Κρις Γουντ που βρίσκεται σε ασύλληπτη κατάσταση και σε Εθνικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο αφού την φετινή σεζόν με την φανέλα της Νότιγχαμ Φόρεστ έχει πετύχει 18 γκολ.

Συγκεκριμένα, ο Κρις Γουντ πέτυχε 3 γκολ στην νίκη της Νέας Ζηλανδίας όπου το αξιοσημείωτο είναι πως τα πέτυχε όλα με το κεφάλι.

🚨 FT: New Zealand 🇳🇿 7-0 Fiji 🇫🇯 – Pure domination! ⚽

The All Whites send a statement in the #WorldCupQualifiers! 🏆💪 Chris Wood & Co. putting on a SHOW as NZ marches closer to #FIFA2026! #AllWhites #NZFootball #RoadToTheWorldCup #Football #Soccer #ChrisWood #MatchDay2025 pic.twitter.com/SZwH4a12My

— FootballBuzz90 (@FootballBuzz90) March 21, 2025