Εξαιρετική εμφάνιση και γκολάρα Στάμενιτς στην νέα 8αρα της Νέας Ζηλανδίας (vids)

Η Νέα Ζηλανδία ήταν ισοπεδωτική απέναντι στην Σαμόα και την «σκόρπισε» με 8-0 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Μάλιστα, ο Μάρκο Στάμενιτς ήταν βασικός και είχε μια εξαιρετική εμφάνιση ενώ σκόραρε και το πρώτο του γκολ στην σεζόν με τη φανέλα της Νέας Ζηλανδίας.

Ο μέσος του Ολυμπιακού πέτυχε το 5ο τέρμα της χώρας του, με σουτ από το ύψος της περιοχής.

What a goal from Marko Stamenic for our fifth of the night! 🇳🇿 🚀

