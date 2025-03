Το φετινό Pride της Νέας Υόρκης καλεί την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα να ξεσηκωθεί εν μέσω εχθρικού κλίματος με τον Τραμπ

Οι φετινοί εορτασμοί του Pride της Νέας Υόρκης δεν θα μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστοι από το εχθρικό κλίμα που επικρατεί στη χώρα για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Την Τετάρτη, 19 Μαρτίου, η Heritage of Pride, η οποία διοργανώνει την Πορεία Υπερηφάνειας της Νέας Υόρκης και τις περιβάλλουσες εκδηλώσεις, ανακοίνωσε ότι το θέμα του 2025, «Rise Up: Pride in Protest».

Το φετινό θέμα καλύπτει τις απαρχές του NYC Pride, που χρονολογούνται από την εξέγερση του Stonewall τον Ιούνιο του 1969, ακολουθούμενη από την πρώτη Πορεία Υπερηφάνειας τον Ιούνιο του 1970. Οι εκδηλώσεις συνδέονται άμεσα με το σημερινό πολιτικό κλίμα, το οποίο γίνεται όλο και πιο ασφυκτικό για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα μέσω της νομοθεσίας που στοχεύει τα τρανς άτομα και των προσπαθειών για την κατάργηση των δικαιωμάτων του γάμου των γκέι, μεταξύ άλλων.

Stonewall

Το Stonewall Inn, ένα μπαρ και τόπος της ομώνυμη εξέγερσης του 1969, χαρακτηρίστηκε ως εθνικό μνημείο το 2016 από τον τότε πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα.

Το 2024, εγκαινιάστηκε στα πέριξ του μνημείου του το Κέντρο Επισκεπτών του Εθνικού Μνημείου Stonewall, το οποίο προσέφερε στους επισκέπτες τη δυνατότητα να εντρυφήσουν στην ιστορία των ΛΟΑΤΚ+ μέσω ενός διαδραστικού εκθέματος.

Από το 2019, η Reclaim Pride Coalition διοργανώνει την Queer Liberation March, μια ακτιβιστική εκδήλωση την ίδια ημέρα με το NYC Pride, προσφέροντας μια περισσότερο πολιτικοποιημένη εναλλακτική για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και τους συμμάχους

Ωστόσο, τον περασμένο Φεβρουάριο, η Υπηρεσία Εθνικού Πάρκου αφαίρεσε κάθε αναφορά σε τρανς και queer άτομα από την ιστοσελίδα του Εθνικού Μνημείου Stonewall, σύμφωνα με τις οδηγίες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Το Pride είναι αντίσταση»

«Φέτος, περισσότερο από ποτέ, αναγνωρίζουμε ότι το Pride μπορεί να γιορταστεί με πολλούς τρόπους, αλλά στο επίκεντρο της αποστολής μας, αναγνωρίζουμε ότι βρίσκεται το να παραμείνουμε σταθεροί στη διαμαρτυρία», δήλωσε ο Kazz Alexander, συμπρόεδρος του NYC Pride. «Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα, ιδιαίτερα σε αυτό το πολιτικό κλίμα, απαιτούν να είμαστε ενωμένοι και αλληλέγγυοι. Πρέπει να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, γιατί όταν οι πιο περιθωριοποιημένοι ανάμεσά μας έχουν τα δικαιώματά τους, όλοι μας επωφελούμαστε. Το Pride δεν είναι απλώς ένας εορτασμός της ταυτότητας – είναι μια ισχυρή δήλωση αντίστασης, επιβεβαιώνοντας ότι η δικαιοσύνη και η ισότητα θα υπερισχύσουν τελικά για όσους ζουν και αγαπούν στο περιθώριο».

Από την πλευρά της, η Michele Irimia, συμπρόεδρος του NYC Pride, ανέφερε: «Απέναντι στις ολοένα και αυξανόμενες διακρίσεις, πρέπει να συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά. Ως κάτοικοι της Νέας Υόρκης, το γνωρίζουμε καλά: Το Pride είναι αντίσταση, το Pride είναι ακτιβισμός και, κυρίως, το Pride είναι για όλους. Το «Rise Up: Pride in Protest» μας υπενθυμίζει ότι ο αγώνας για την ισότητα δεν έχει τελειώσει ακόμα».

Η φετινή ετήσια Παρέλαση Υπερηφάνειας της Νέας Υόρκης, μια από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως, και το PrideFest, το μεγαλύτερο φεστιβάλ δρόμου στη Νέα Υόρκη, θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 29 Ιουνίου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Queer Liberation March (@queermarch)

Queer Liberation March

Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες εκδηλώσεις Υπερηφάνειας σε όλη τη Νέα Υόρκη που δεν συνδέονται με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Heritage of Pride, τον οποίο ορισμένοι θεωρούν αμφιλεγόμενα λόγω των μεγάλων χορηγιών που λαμβάνει από εταιρείες.

Από το 2019, η Reclaim Pride Coalition διοργανώνει την Queer Liberation March, μια ακτιβιστική εκδήλωση την ίδια ημέρα με το NYC Pride, προσφέροντας μια περισσότερο πολιτικοποιημένη εναλλακτική για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και τους συμμάχους, με σύνθημα: «Όχι σώματα [ασφαλείας], όχι μπάτσοι, όχι μ@λακίες!».

Το 2024, το θέμα της Queer Liberation March ήταν «Fight For Queer Youth», εμπνευσμένο από το τότε αναδυόμενο Project 2025.

*Με πληροφορίες από: Forbes | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Unsplash