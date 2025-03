Η τρομερή «no look» πάσα του Βεζένκοφ στον Παπανικολάου και η τάπα του Φαλ στον Γκραντ (vid)

Αντιστροφή ρόλων μεταξύ των Βεζένκοφ και Παπανικολάου στα μέσα της πρώτης περιόδου του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τον Βούλγαρο να κάνει την μαγική ασίστ και τον αρχηγό του Ολυμπιακού να τελειώνει την φάση.

😬 Sasha Vezenkov missed a wide open lay-up but Papanikolaou was there to make it!

Is this your MVP? pic.twitter.com/D8YkR8zATl

— Euroleague Centel (@EuroleagueCT) March 14, 2025