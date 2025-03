Ο Βλαντίμιρ Πούτιν τον Ιανουάριο απέρριψε με εμφατικό τρόπο την ιδέα μιας προσωρινής εκεχειρίας στην Ουκρανία.

Ωστόσο, έναν μήνα αργότερα και αφού ο Ντόναλντ Τραμπ άλλαξε την πολιτική των ΗΠΑ και οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πρόοδο στο μέτωπο του Κουρσκ, το Κρεμλίνο τώρα φαίνεται να είναι έστω διατεθειμένο να συζητήσει για την πρόταση εκεχειρίας 30 ημερών, συμφωνία στην οποία κατέληξαν Ουάσινγκτον και Κίεβο μετά από συνομιλίες στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, δήλωσε σήμερα Τετάρτη στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία «εξετάζει προσεκτικά» την πρόταση για εκεχειρία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε ακόμη ότι η Ρωσία αναμένει ενημέρωση από Αμερικανούς αξιωματούχους για τη συμφωνία, ενώ σημείωσε ότι υπάρχει η πιθανότητα να μιλήσουν ξανά στο τηλέφωνο Πούτιν και Τραμπ.

Το απόγευμα της Τετάρτης, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι αμερικάνικη αντιπροσωπεία ταξιδεύει στη Ρωσία.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

❗ JUST IN! Trump: «We have people going to Russia right now»

Donald Trump stated that U.S. representatives are currently in Russia and that he has received several positive signals regarding a ceasefire. He expressed hope that a ceasefire could be achieved, adding that now it… pic.twitter.com/Zo8yyK7Ie7

— NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2025