Τουλάχιστον 70 άνθρωποι πέθαναν από χολέρα και περισσότερα από 2.200 κρούσματα καταγράφηκαν στο νότιο Σουδάν την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη η διεθνής ανθρωπιστική οργάνωση Save the Children επικαλούμενη στοιχεία του υπουργείου Υγείας της αφρικανικής χώρας (στη φωτογραφία από το Χ, @SudanTribune_EN, επάνω, ασθενείς με χολέρα κείτονται έξω από το νοσοκομείο στην πόλη Κόστι του νότιου Σουδάν).

Schools in Kosti, White Nile State, have been closed to contain a major cholera outbreak, with cases exceeding 400 and 13 deaths reported, a state official announced on Thursday.https://t.co/ydoGkkqokf

Video: Medical workers at Kosti Teaching Hospital battle to save lives amid a… pic.twitter.com/IOtqLJ8vPn

