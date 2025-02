Χαμάς: Οι σοροί των Ισραηλινών ομήρων θα επιστραφούν μέσω «νέου μηχανισμού» – Τι λέει για την εκεχειρία

Η Χαμάς δήλωσε σήμερα Τετάρτη ότι δεν έχει λάβει ακόμη καμία πρόταση για το δεύτερο στάδιο της εκεχειρίας στη Γάζα, την ώρα που η πρώτη φάση ολοκληρώνεται το Σάββατο.

Η παλαιστινιακή οργάνωση δήλωσε επίσης ότι η ημερομηνία για την ανταλλαγή Παλαιστίνιων κρατούμενων με τις σορούς των Ισραηλινών ομήρων θα ανακοινωθεί την κατάλληλη στιγμή.

Η Χαμάς τόνισε ότι η ανταλλαγή θα πραγματοποιηθεί «μέσω ενός νέου μηχανισμού» που θα εγγυάται τη δέσμευση του Ισραήλ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

🇵🇸🇮🇱 #Israel has agreed to release #Palestinian prisoners who were due to be freed last week in exchange for the bodies of 4 Israeli hostages.

The deal comes amid accusations by #Hamas of #Israeli violations threatening the truce.

➡ @FRANCE24‘s @NTarnopolsky reports pic.twitter.com/73dtyyjFfE

— FRANCE 24 English (@France24_en) February 26, 2025