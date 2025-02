Ολυμπιακός: Με πρωτάθλημα απ’ ευθείας στο Champions League! (pic)

Η φετινή σεζόν μπαίνει στο πιο κρίσιμο σημείο της. Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα σε όλα. Πρώτος στη Stoiximan Super League, ενώ είναι ήδη στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος και στη φάση των «16» του Europa League. Και όλα αυτά πριν τις απανωτές «μάχες» με την ΑΕΚ σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, που αναμένεται να κρίνουν πολλά.

Αν οι «ερυθρόλευκοι» νικήσουν στη Νέα Φιλαδέλφεια την «Ένωση» την ερχόμενη Κυριακή (2/3, 20:30) θα ξεφύγουν στο +5. Με αποτέλεσμα να μετατραπούν ως το απόλυτο και αδιαφιλονίκητο φαβορί για τον τίτλο του φετινού πρωταθλητή. Και αν φτάσει στην κατάκτηση του 48ου η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ; Τότε όλα δείχνουν πως του χρόνου θα κουνήσει σεντόνι κατευθείαν στη League Phase, χωρίς την καλοκαιρινή διαδικασία των προκριματικών!

Παράλληλα με τις δικές του αγωνιστικές υποχρεώσεις, ο Κυπελλούχος Ευρώπης ρίχνει… κλεφτές ματιές σε άλλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Όπως το κροατικό, παραδείγματος χάρην, με φόντο την επόμενη χρονιά και την απευθείας έξοδο στη League Phase του Champions League της σεζόν 2025/26.

Με το νέο φορμάτ που διεξάγονται πλέον οι τρεις διοργανώσεις της UEFA, στο Champions League συμμετέχουν 36 αντί για 32 ομάδες που ήταν μέχρι τώρα, με 1 από τα 4 έξτρα εισιτήρια να δίνεται στην πρωταθλήτρια ομάδα με τον καλύτερο πενταετή συντελεστή στο ranking της UEFA, από αυτές που θα αγωνιστούν στο «μονοπάτι των πρωταθλητών» στα προκριματικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Τι σημαίνει αυτό για τον Ολυμπιακό; Πως σε περίπτωση κατάκτησης του φετινού πρωταθλήματος και αν παράλληλα πάρει το Champions League ομάδα που θα έχει εξασφαλίσει θέση στο επόμενο τουρνουά μέσω του πρωταθλήματός της, τότε για να κερδίσουν οι «ερυθρόλευκοι» το έξτρα εισιτήριο θα πρέπει οι Ρέιντζερς και Ντιναμό Ζάγκρεμπ να μην κατακτήσουν τα δικά τους εγχώρια πρωταθλήματα, αφού είναι οι μόνες ομάδες που βρίσκονται πιο ψηλά από τον Ολυμπιακό στη σχετική βαθμολογία.

Με τα σημερινά δεδομένα και αν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ολοκληρώνονταν τώρα, οι Πειραιώτες θα ήταν απευθείας στη League Phase του Champions League της σεζόν 2025-26!

Dinamo 🇭🇷 compromised their title chances over the weekend, falling again 7 pts behind 1st place.

This is good news for Olympiacos 🇬🇷, in case they don’t win 2 additional points in EL-R16 vs Bodo/Glimt 🇳🇴.

Salzburg 🇦🇹 climbed to 4th place in Bundesliga, trailing 9 pts. Points… pic.twitter.com/FUrx6utzzi

— Football Meets Data (@fmeetsdata) February 24, 2025