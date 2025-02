Ο Ολυμπιακός και τα δεδομένα μετά την κλήρωση: Ποιες είναι οι πιθανότητες για το Europa League… (pics)

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει στους «16» του Europa League και έμαθε την αντίπαλο του το μεσημέρι της Παρασκευής (21/2) στη Νιόν της Ελβετίας, αλλά και όλο το μονοπάτι μέχρι και τον μεγάλο τελικό στο Μπιλμπάο.

Η αντίπαλος των Πειραιωτών θα είναι η Μπόντο Γκλιμτ από τη Νορβηγία, με το πρώτο ματς εκτός έδρας στις 6 Μαρτίου και μια βδομάδα τη ρεβάνς στο Καραϊσκάκη, με τον Ολυμπιακό να τοποθετείται από την «γκρι» πλευρά του bracket.

Η κλήρωση έφερε νέα δεδομένα και στις πιθανότητες για την κατάκτηση της διοργάνωσης, με αρκετές ομάδες που θεωρούνταν φαβορί να έχουν δύσκολο έργο και… μονοπάτι. Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του μετά την κατάκτηση του Europa Conference League στην περσινή επική σεζόν, αλλά και την κλήρωση φέτος, έχει αυξήσει κατά πολύ τις πιθανότητες του, τόσο σύμφωνα με την «Opta», αλλά και σύμφωνα με τους μπουκ.

𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐚 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐃𝐫𝐚𝐰: 𝐎𝐩𝐭𝐚 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐜𝐨𝐦𝐩𝐮𝐭𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐝𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬

🔵 Lazio now huge favourites to win it

🔴 Athletic Club’s chances take biggest hit

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Spurs and United’s chances stay roughly the same

