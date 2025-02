Τα βλέμματα της Euroleague, ο Ολυμπιακός και το buy out – Νέα σενάρια για τον Σέιμπεν Λι

Δημοσίευμα στην Ιταλία αναφέρει πως ο Σέιμπεν Λι της Μανίσασπορ, που αγωνίστηκε στο ξεκίνημα της σεζόν στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, απασχολεί αρκετές ομάδες της Euroleague. Μάλιστα, ανάμεσά τους είναι και ο Ολυμπιακός όπως έλεγαν χτες στο Ισραήλ.

«Ο Σέιμπεν Λι είναι ένα δυνατό όνομα για τις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής αγοράς στην EuroLeague. Πολλές ομάδες ασχολούνται μαζί του. Η Μανίσα ζητά ένα σημαντικό buyout», ανέφερε ο Ματέο Αντρεάνι, σχετικά με το ενδιαφέρον για τον 25χρονο άσο.

