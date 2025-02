Το λάθος που κάνουμε όλοι στα μηνύματα που στέλνουμε

Παρατηρήστε τα παρακάτω μηνύματα:

«Πρέπει να μιλήσουμε»

«Πρέπει. Να. Μιλήσουμε.»

Θα λέγαμε ότι οι τελείες κάνουν το δεύτερο να μοιάζει πιο σοβαρό.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου Binghamton υποστηρίζουν ότι αυτή η συναισθηματική ένταση μέσω της στίξης δεν είναι απλώς ερμηνεία του αναγνώστη. Είναι ένα ψυχολογικό αποτέλεσμα που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε τα ψηφιακά μηνύματα.

Η μελέτη τους που δημοσιεύθηκε στο Frontiers in Psychology, αποκαλύπτει πώς συγκεκριμένα μοτίβα στίξης σε μηνύματα κειμένου μπορούν να μεταβάλουν δραματικά τον συναισθηματικό τους αντίκτυπο.

Tέτοιες πρακτικές γραφής μπορούν να λειτουργήσουν όπως οι δραματικές παύσεις στην ομιλία, βοηθώντας τους αποστολείς να εκφράσουν συναισθήματα όταν δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον τόνο της φωνής ή τις εκφράσεις του προσώπου. Oι αναγνώστες αντιλαμβάνονται αυτές τις επιλογές ως σκόπιμες και με νόημα, υποθέτοντας ότι ο αποστολέας τις χρησιμοποίησε για να επικοινωνήσει συγκεκριμένα συναισθήματα.

Αν και τα γραπτά μηνύματα είναι ένας γρήγορος τρόπος επικοινωνίας, οι ψυχολόγοι προτείνουν να γράφουμε τις λέξεις ολόκληρες, αν θέλουμε να κάνουμε καλή εντύπωση ή να δείχνουμε ειλικρινείς (OMG!).

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Experimental Psychology: General, οι συντομογραφίες τύπου «IDK» («I don’t know» ή «δεν ξέρω») ή «GOAT» («greatest of all time» ή «ο καλύτερος όλων των εποχών») κάνουν τον αποστολέα του μηνύματος να φαίνεται αναξιόπιστος στα μάτια του παραλήπτη.

Μάλιστα, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι όσοι χρησιμοποιούσαν συντομογραφίες στα μηνύματά τους ήταν πιο πιθανό να λάβουν λιγότερες και πιο σύντομες απαντήσεις. Οι συγγραφείς της μελέτης υπογραμμίζουν ότι οι παραλήπτες θεωρούσαν πως αυτά τα μηνύματα «δεν άξιζαν απάντηση».

Οι επιστήμονες λένε «ναι» στα emoji

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα παρατήρησαν ότι όσοι χρησιμοποιούν emoji τείνουν να έχουν υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη, δηλαδή την ικανότητα να κατανοούν, να αντιλαμβάνονται και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και τα συναισθήματα των άλλων.

Η μειωμένη χρήση emoji με φίλους και ρομαντικούς συντρόφους σχετίζεται με ένα στυλ προσκόλλησης γνωστό ως «αποφυγή» (avoidant attachment style), το οποίο συχνά περιλαμβάνει την προτίμηση της ανεξαρτησίας έναντι της συναισθηματικής εγγύτητας και οικειότητας.

Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS One είναι η πρώτη του είδους της που εξετάζει τη χρήση emoji σε συνδυασμό με βασικά ατομικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τις επικοινωνιακές ικανότητες και τις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων.

Tα emoji έχουν γίνει πλέον άκρως δημοφιλή για την εύκολη διευκρίνιση της διαδικτυακής μας επικοινωνίας, γεγονός που δίνει μια συναρπαστική ευκαιρία σε γλωσσολόγους και ψυχολόγους να ερευνήσουν το φαινόμενο, αφού αυτές οι πλούσιες σε απευθείας σύνδεση συμπεριφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποκαλύψουν κάτι μοναδικό, τόσο για τη σύγχρονη ανθρώπινη συμπεριφορά όσο και για μια νέα διεθνή γλώσσα.

* Πηγή: Vita