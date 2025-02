Osho Bhagwan – Η τρελή λατρεία του Ινδού γκουρού, το κοινόβιο στις ΗΠΑ και το σκάνδαλο

Οι δεκαετίες του 1970 και του ’80 σηματοδότησαν την εμφάνιση πολλών πνευματικών κινημάτων, αν και λίγα έχουν προκαλέσει τόση γοητεία και αντιπαλότητα όσο το κίνημα του Osho (κατά κόσμον Bhagwan Shree Rajneesh).

Αναδυόμενος ως εξέχων πνευματικός ηγέτης τη δεκαετία του 1970, ο Osho καθήλωσε χιλιάδες ανθρώπους με το επαναστατικό μείγμα των ανατολικών θρησκευτικών φιλοσοφιών και των δυτικών ψυχοθεραπευτικών τεχνικών του.

Όσο περνούσε ο καιρός και η επιρροή του αυξανόταν, τόσο αυξανόταν και η δύναμη, ο πλούτος και τα εγκλήματά του.

Μεταπτυχιακό στη Φιλοσοφία

Ο Bhagwan Shree Rajneesh (Μπαγκουάν Σρι Ραζνίς) γεννήθηκε το 1931 στην κεντρική Ινδία από πλούσια οικογένεια. Ευφυής από νεαρή ηλικία, αμφισβητούσε συχνά τις ορθόδοξες ινδικές θρησκευτικές παραδόσεις και τις κοινωνικές δομές.

Ως φοιτητής φιλοσοφίας, μελέτησε διάφορους στοχαστές και έγραψε μια διατριβή απορρίπτοντας τον ασκητισμό και την κοινωνική καταπίεση που ένιωθε ότι διαπερνούσαν τα ανατολικά συστήματα πίστης.

Ενώ φοιτούσε στο κολέγιο στα 21 του χρόνια, ο Ραζνίς (μετά επικράτησε το Osho) πήρε ένα χρόνο άδεια από το σχολείο και ισχυρίστηκε ότι έφτασε στη φώτιση μετά από μια μυστικιστική εμπειρία στον κήπο Bhawartal στην Jabalpur.

Αυτή η εμπειρία άλλαξε τη ζωή του, ανοίγοντας τις πόρτες για το μέλλον του ως πνευματικού γκουρού. Αφού αποφοίτησε με μεταπτυχιακό στη Φιλοσοφία, άρχισε να διδάσκει δημόσια το όραμά του για την πνευματικότητα που επικεντρώνεται στη συνειδητή, χαρούμενη ζωή απαλλαγμένη από την καταπίεση.

Το πνεύμα του και η επιμονή του προσέλκυσαν πολλούς ανθρώπους που αναζητούσαν πνευματική διαφώτιση και καθοδήγηση.

Σεξουαλική απελευθέρωση και ουσίες

Στο επίκεντρο των διδασκαλιών του Osho ήταν η ιδέα της υιοθέτησης των σεξουαλικών επιθυμιών ως μονοπάτι προς τη φώτιση, προκαλώντας βαθιά τα ινδικά πολιτιστικά πρότυπα. Το 1964, άρχισε να φιλοξενεί κατασκηνώσεις διαλογισμού που αύξησαν σημαντικά τους οπαδούς του.

Οι συνεδρίες διαλογισμού περιελάμβαναν ένα τελετουργικό πέντε βημάτων με βαθιές αναπνοές, τραγούδι, φωνές, χορό, κλωτσιές και υστερικό γέλιο. Σε αυτό το σημείο, άρχισε επίσης να γίνεται γνωστός ως εξέχων «γκουρού του σεξ».

Ο Ραζνίς δημοσίευσε βιβλία που εξερευνούν το τάντρα, μια αρχαία ινδική πνευματική πρακτική, αλλά ερμηνευμένη με επαναστατικούς τρόπους. Αντί για την παραδοσιακή γιόγκα και τις τελετουργίες του τάντρα για την υπέρβαση των υλικών επιθυμιών, ο Osho δίδαξε ότι η πλήρης παρουσία στις σεξουαλικές εμπειρίες μπορεί να διευρύνει τη συνείδηση.

Στο βιβλίο του This Very Body: The Buddha, υποστήριξε ότι «πρέπει να ενστερνιστείς το πνεύμα του τάντρα – δεν είναι μια τεχνική που πρέπει να μάθεις».

To ντοκιμαντέρ του Netflix, Wild Wild Country, για τη ζωή του Osho

Αυθόρμητος χορός και άνοιγμα στις επιθυμίες

Ενώ προωθούσε την «ταντρικότητα», ο γκουρού αποθάρρυνε την απόκτηση παιδιών, ενώ συνιστούσε σε μεγάλο βαθμό αντισυλληπτικά και αμβλώσεις. Πολλοί πιστοί υποβλήθηκαν σε στείρωση, μερικοί από αυτούς σε ηλικία μόλις 25 ετών.

Το άσραμ του στο Πούνε της Ινδίας έγινε κόμβος για τους Δυτικούς που αναζητούσαν νέες πνευματικές εμπειρίες. Οι προκλητικές πρακτικές διαλογισμού, όπως ο διαλογισμός Osho Nataraj που ήταν το σήμα κατατεθέν του, περιείχαν αυθόρμητο χορό και άνοιγμα στις επιθυμίες.

Ωστόσο, οι επικριτές ισχυρίστηκαν ότι αυτές οι πρακτικές ξεπερνούσαν τα όρια της ασυδοσίας και της κατάχρησης ουσιών, υποστηρίζοντας ότι ο Osho ενθάρρυνε τη χρήση ναρκωτικών όπως το υποξείδιο του αζώτου για να ενισχύσει τις μυστικιστικές καταστάσεις.

O Ραζνίς συζητά πώς υπαγόρευσε τρία βιβλία ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια υποξειδίου του αζώτου

Χρήση υποξειδίου του αζώτου

Η προσέγγιση του Ραζνίς επεκτάθηκε και στη χρήση ελεγχόμενων ουσιών. Ήταν ανοιχτός σχετικά με τη χρήση του υποξειδίου του αζώτου, περιγράφοντάς το ως έναν τρόπο για να διεγείρει την πνευματική ενόραση και να ενισχύσει τις μυστικιστικές εμπειρίες.

Αποκαλύπτοντας μέσα από το βιβλίο Books I Have Loved, των Osho και Swami Devaraj (που εκδόθηκε αργότερα το 2009), ο Ραζνίς συζητά πώς υπαγόρευσε τρία βιβλία ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια υποξειδίου του αζώτου.

Ο Ραζνίς πίστευε ότι αυτές οι ουσίες θα μπορούσαν δυνητικά να προσφέρουν ματιές σε ανώτερες καταστάσεις συνείδησης παρόμοιες με αυτές που πέτυχαν ιστορικές προσωπικότητες όπως ο Βούδας και ο Ιησούς.

Χιλιάδες sannyasins (σαννιασίν, δηλαδή αφοσιωμένοι) μετανάστευσαν και έχτισαν γρήγορα σπίτια, εμπορικά κέντρα, γραφεία και χώρους συγκέντρωσης

Η Κομμούνα του Όρεγκον

Μέχρι το 1970, πολλοί Δυτικοί έγιναν οπαδοί του Ραζνίς, μετακομίζοντας στην Ινδία όπου άρχισαν να φορούν πορτοκαλί και κόκκινα ρούχα, άλλαξαν τα ονόματά τους σε ινδικά και συμμετείχαν σε σεξουαλικές (και μερικές φορές βίαιες) ομαδικές συνεδρίες.

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980, το κίνημα του Osho γινόταν όλο και πιο αμφιλεγόμενο στην Ινδία και ξεπερνούσε γρήγορα το μικρό άσραμ των έξι στρεμμάτων.

Αντιμετωπίζοντας νομικά ζητήματα στην Ινδία για φοροδιαφυγή και παραβιάσεις της βίζας, το 1981 ο Ρατζνίς μετέφερε το αναπτυσσόμενο κίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι οπαδοί του συγκέντρωσαν πάνω από 6 εκατομμύρια δολάρια για να αγοράσουν ένα ράντσο 64.229 στρεμμάτων στην αγροτική περιοχή Antelope του Όρεγκον, όπου σχεδίαζαν να δημιουργήσουν μια ουτοπική πόλη με την ονομασία Rajneeshpuram.

Χιλιάδες sannyasins (σαννιασίν, δηλαδή αφοσιωμένοι) μετανάστευσαν και έχτισαν γρήγορα σπίτια, εμπορικά κέντρα, γραφεία και χώρους συγκέντρωσης. Αυτό που κάποτε ήταν μια μικρή γραφική πόλη στο αγροτικό Όρεγκον σύντομα κατακλύστηκε από χιλιάδες μαθητές του Ραζνίς.

«Αν ζεις στην ύπαιθρο, θα ήθελες κατά κάποιο τρόπο η ύπαιθρος να παραμείνει όπως είναι», δήλωσε ο Bernie Smith, πρώην εισαγγελέας της κομητείας Wasco.

Οι ντόπιοι κάτοικοι ένιωθαν άβολα

Επιπλέον, πολλοί από τους πιστούς ήταν χορτοφάγοι, παρά την τοπική κτηνοτροφία, και προέρχονταν από πολύ διαφορετικά πολιτιστικά και πνευματικά υπόβαθρα, που συχνά συγκρούονταν μεταξύ τους.

Καθώς το συγκρότημα άρχισε να επεκτείνεται με ταχείς ρυθμούς, συχνά συναντούσαν κανονισμούς χωροθέτησης, οικοδομικούς κώδικες και γραφειοκρατία της τοπικής κυβέρνησης. Αυτό προσέθεσε στη συνεχώς αυξανόμενη ένταση και σύγκρουση μεταξύ των ντόπιων, οι οποίοι, όπως ισχυρίζονταν οι σαννιασίν, ήταν καταπιεστικοί.

Οι ντόπιοι κάτοικοι ένιωθαν άβολα με το άνοιγμα του κοινοβίου σχετικά με τη σεξουαλικότητα και τις κολεκτιβιστικές αρχές τους, σε σύγκριση με τις συντηρητικές χριστιανικές αξίες τους.

Οι πρακτικές του κοινοβίου, συμπεριλαμβανομένων των εκδηλώσεων μεγάλης κλίμακας με δυναμικό διαλογισμό και ανοιχτή έκφραση της σεξουαλικότητας, θεωρήθηκαν προκλητικές και απειλητικές από τις γειτονικές κοινότητες. Καθώς ο πληθυσμός διογκώθηκε σε περισσότερους από 7.000 κατοίκους, οι κάτοικοι του Antelope άρχισαν να πωλούν την περιουσία τους για να ξεφύγουν από την επιρροή της εκκολαπτόμενης αίρεσης.

Οι 5 πιο άγριες στιγμές της Ma Anand Sheela (από το ντοκιμαντέρ Wild Wild Country)

Νομικές μάχες και εγκλήματα

Παρά την τοπική ένταση, μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια, οι Ραζνίς είχαν επενδύσει πάνω από 50 εκατομμύρια δολάρια στην Κομμούνα.

Η ιδιοκτησία περιείχε εκατοντάδες σπίτια, ένα ιδιωτικό αεροδρόμιο για τον Ραζνίς, ένα σύστημα μαζικής μεταφοράς και κήπους για τη διατήρηση της δικής τους διατροφής. Τελικά, η πόλη μετονομάστηκε σε Rajneeshpuram, σηματοδοτώντας την πραγματική παράδοσή της στη λατρεία.

Η σύγκρουση έγινε γρήγορα άσχημη το 1984, όταν η προσωπική γραμματέας του Rajneesh και δεξί χέρι του, Ma Anand Sheela (Μα Ανάντ Σίλα) ενορχήστρωσε μία από τις πρώτες βιοτρομοκρατικές επιθέσεις στις ΗΠΑ.

Για να το πετύχει αυτό, η ομάδα μόλυνε σκόπιμα με σαλμονέλα σαλατιέρες σε εστιατόρια και την τοπική δεξαμενή ύδρευσης στην πόλη Dalles του Όρεγκον, με την ελπίδα να εξουδετερώσει τους ψηφοφόρους που αντιδρούσαν στην επέκταση της κοινότητας.

Η μετατροπή σε εγκληματική οργάνωση

Τα βακτήρια εξαπλώθηκαν σε πολλά άλλα εστιατόρια και οι αναφορές ασθενειών άρχισαν να αυξάνονται κατακόρυφα. Η περίπτωση αυτή έγινε μια από τις μεγαλύτερες βακτηριακές επιδημίες της εποχής, με πάνω από 700 άτομα να έχουν μολυνθεί σε όλη την πόλη.

Η επίθεση κατέστρεψε περαιτέρω τη φήμη του ομίλου στις αρχές και έκανε την πόλη γνωστή σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι ομοσπονδιακές έρευνες θα αποκαλύψουν περαιτέρω ότι οι οπαδοί της Σίλα είχαν συγκεντρώσει παράνομα όπλα, είχαν διεξάγει επιχειρήσεις πληροφοριών εναντίον αξιωματούχων των ΗΠΑ και σχεδίαζαν να δολοφονήσουν τον τότε εισαγγελέα των ΗΠΑ Τσαρλς Τέρνερ.

Εκείνη την εποχή, η πολιτεία του Όρεγκον είχε επίσης αρχίσει να ερευνά τον Ρατζνίς για εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων εικονικών γάμων και μαζικών προσπαθειών υποκλοπών.

Ο σχεδιασμός των δολοφονιών

Αυτή η έρευνα αποτελούσε μεγάλη απειλή, καθώς θα μπορούσε δυνητικά να οδηγήσει στη σύλληψη και την απέλαση του αγαπημένου Osho της ομάδας και να βάλει τέλος στην ουτοπία τους. Η ομάδα σκέφτηκε επίσης να ρίξει ένα αεροπλάνο γεμάτο με βόμβες στο δικαστήριο του Dalles, αλλά δεν πραγματοποίησε ποτέ τα σχέδιά της.

Η ομάδα σχεδίαζε επίσης να δολοφονήσει τον προσωπικό γιατρό του Ραζνίς, Swami Devaraj, και την επιστάτριά του, Ma Yoga Vivek, πιστεύοντας ότι αποτελούσαν απειλή για την ευημερία του γκουρού.

Στον Devaraj χορηγήθηκε αδρεναλίνη κατά τη διάρκεια του ετήσιου παγκόσμιου φεστιβάλ του Rajneeshpuram, από την οποία παραλίγο να πεθάνει.

Η απόπειρα κατά της Vivek έγινε με σχέδιο να της γίνει ένεση με θανατηφόρο συνδυασμό καλίου και αδρεναλίνης, αλλά ο δολοφόνος δεν μπόρεσε να εισβάλει στο σπίτι της.

Η καταδίκη της Σίλα

Το 1985, η Σίλα καταδικάστηκε σε 20 χρόνια ομοσπονδιακής φυλάκισης, αφού δήλωσε ένοχη για απόπειρα δολοφονίας, επίθεση, απάτη με το μεταναστευτικό και παραποίηση προϊόντων. Αφού διέφυγε στην Ευρώπη για να αποφύγει τη δίκη, εκδόθηκε ξανά στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αντιμετώπισε δέκα χρόνια σε ομοσπονδιακή φυλακή στο Pleasanton της Καλιφόρνια.

Ωστόσο, θα εξέτιε μόνο δυόμισι χρόνια πριν από την αποφυλάκισή της το 1988 και την τελική μετακόμισή της στην Ελβετία, όπου διαμένει μέχρι σήμερα.

Όλα τα άλλα μέλη της συνωμοσίας δολοφονίας καταδικάστηκαν επίσης, γεγονός που αποτέλεσε σημαντικό γεγονός για την εξάρθρωση του Rajneeshpuram.

Ο Ραζνίς απελάθηκε εκείνο το έτος, αφού δήλωσε ένοχος για την απόκρυψη του ρόλου του στη διοργάνωση εικονικών γάμων για να επιτρέψει στους οπαδούς του να παραμείνουν στις Η.Π.Α.

H πόλη του Rajneeshpuram

Η πτώση του Rajneeshpuram και τα τελευταία χρόνια του Osho

Βάσει της συμφωνίας για την απολογία του, ο Osho έλαβε πενταετή αναστολή και του απαγορεύτηκε να εισέλθει ξανά στις ΗΠΑ χωρίς ειδική άδεια από τον Γενικό Εισαγγελέα. Ο Osho είναι γνωστό ότι είπε: «Δεν θέλω να ξαναγυρίσω ποτέ σε αυτή τη χώρα».

Η είδηση της απολογίας του αποτέλεσε σοκ για όσους παρέμειναν και λίγες εβδομάδες μετά τη σύλληψή του, το Rajneeshpuram άρχισε να καταρρέει επίσημα.

Μετά την έξοδό του από τις ΗΠΑ, ο Ραζνίς επέστρεψε στην Ινδία και εγκατέλειψε τον τίτλο «Bhagwan», υιοθετώντας το όνομα Osho, το οποίο είναι γνωστό στους οπαδούς του σήμερα.

Συνέχισε να γράφει βιβλία και να διευθύνει προγράμματα διαλογιστικής θεραπείας μέσω του άσραμ του στην Πούνε μέχρι το θάνατό του το 1990 σε ηλικία 58 ετών.

Οι επικριτές θεωρούν τον Osho ως έναν επικίνδυνο, ναρκισσιστικό ηγέτη αίρεσης

Παρά τις εγκληματικές πράξεις ορισμένων μελών του εσωτερικού κύκλου, ο Osho διατήρησε ένα αφοσιωμένο παγκόσμιο κοινό τόσο κατά τη διάρκεια της ζωής του όσο και σήμερα.

Τα βιβλία του έχουν πουλήσει πάνω από δέκα εκατομμύρια αντίτυπα και οι φιλοσοφίες του που συνδυάζουν την ανατολική σκέψη με τη δυτική ψυχοθεραπεία εξακολουθούν να ασκούν επιρροή.

Ωστόσο, οι επικριτές θεωρούν τον Osho ως έναν επικίνδυνο, ναρκισσιστικό ηγέτη αίρεσης που προωθούσε την ανομία υπό το πρόσχημα της διαφώτισης.

Όπως ισχύει για τις περισσότερες αιρέσεις, η σεξουαλική απελευθέρωση χρησιμοποιείται συχνά ως πρόσχημα για τη διάπραξη σεξουαλικών επιθέσεων εναντίον μελών ή για τη συγκάλυψή τους.

Διαφθορά και κακοποίηση παιδιών

Πολλοί έχουν καταγγείλει τον Osho για σεξουαλική κακοποίηση, όπως η πρώην σαννυασίν Έριν Ρόμπινς, η οποία κατάφερε να έρθει κοντά με τον Ραζνίς. Η Ρόμπινς ισχυρίστηκε ότι καθώς πλησίαασε στον γκουρού, οι αλληλεπιδράσεις τους γίνονταν όλο και πιο σεξουαλικές, γεγονός που τελικά οδήγησε στην υποτιθέμενη σεξουαλική επίθεση.

Η Λίλι Νταν, ένα από τα λίγα παιδιά που μεγάλωσαν στο συγκρότημα Medina, ισχυρίζεται ότι «ο Bhagwan επέτρεψε να κυριαρχήσει μια διαστροφή της αγάπης. Εκείνος και οι μαθητές του επέλεξαν να αγνοήσουν τη διαφθορά και την κακοποίηση των παιδιών που ενσάρκωναν την αθωότητα -κάτι που έπρεπε να σέβονται. Με το να μην ενεργούν έγιναν συνένοχοι».

Η Νταν αποκαλύπτει πώς ο πατέρας της επέτρεψε σε ενήλικους άνδρες να την παρακολουθούν ανάρμοστα σε ηλικία μόλις εννέα ετών και σε ηλικία δεκατριών ετών, την ενθάρρυνε να κάνει σεξ με έναν ενήλικα συνάδελφο σαννιασίν.

Μια πόλη-φάντασμα

Επί του παρόντος, υπάρχει το Osho International Meditation Resort, μια πνευματική λέσχη, που βρίσκεται στο Πούνε της Ινδίας. Οι επισκέπτες μπορούν να μυηθούν στον «Διαλογισμό Osho», να ολοκληρώσουν διαδικτυακά μαθήματα που επεκτείνονται στη φιλοσοφία και τη θρησκεία του Ραζνίς και να συνδεθούν με άλλους πιστούς.

Αυτό που έχει απομείνει από την πρώην πόλη Rajneeshpuram, που τώρα μετονομάστηκε ξανά σε Antelope, είναι μια πόλη-φάντασμα, με πολλές από τις δομές να μην συντηρούνται και να ερηρώνουν. Αυτό που κάποτε ήταν μια ακμάζουσα «ουτοπία» γρήγορα κατέρρευσε και δεν είναι παρά μια μακρινή ανάμνηση για τους πολίτες του Όρεγκον.

*Με στοιχεία από thecollector.com