Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής δασμών σε χώρες που επιβάλλουν φόρους ψηφιακών υπηρεσιών σε αμερικανικές εταιρείες και παράλληλα σχεδιάζει αυστηρότερους κανόνες για τις κινεζικές επενδύσεις στις ΗΠΑ, καθώς διευρύνει το πεδίο του παγκόσμιου εμπορικού του πολέμου.

Σύμφωνα με τους Financial Times ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε ένα υπόμνημα την Παρασκευή με το οποίο διατάζει τον αντιπρόσωπο Εμπορίου των ΗΠΑ να εξετάσει την επανέναρξη των ερευνών που ξεκίνησαν κατά την πρώτη του θητεία σχετικά με τους φόρους ψηφιακών υπηρεσιών που επιβλήθηκαν από πολλές χώρες της ΕΕ καθώς και από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Τουρκία.

Επιπλέον, αξιολογούνται πιθανές νέες έρευνες σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Καναδά.

«Η κυβέρνησή μου δεν θα επιτρέψει στις αμερικανικές εταιρείες και στους εργαζόμενους καθώς και στα αμερικανικά οικονομικά και εθνικά συμφέροντα να διακυβευτούν από μονόπλευρες, αντιανταγωνιστικές πολιτικές και πρακτικές ξένων κυβερνήσεων», έγραψε ο πρόεδρος στο υπόμνημα.

Από τότε που ανέλαβε ξανά τα καθήκοντά του, ο Τραμπ επιδίωξε να αναδιαμορφώσει τις εμπορικές σχέσεις της χώρας με τον κόσμο, απειλώντας και επιβάλλοντας μια σειρά δασμών σε διάφορες χώρες και τομείς.

Είχε ήδη επισημάνει ότι οι φόροι για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα ήταν στο στόχαστρό του καθώς προσπαθεί να αποδεσμεύσει τις Big Tech της χώρας που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και να αναθεωρήσει το παγκόσμιο φορολογικό καθεστώς.

Σύμφωνα με το υπόμνημα, η Ουάσιγκτον θα εξετάσει τους φόρους που επιβάλλονται από ξένες κυβερνήσεις σε αμερικανικές εταιρείες και επίσης τυχόν κανονισμούς ή πολιτικές που «αναστέλλουν την ανάπτυξη» ή «θέτουν σε κίνδυνο [την] πνευματική ιδιοκτησία» αμερικανικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.

Το υπόμνημα αναφέρει φόρους ψηφιακών υπηρεσιών στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ηγέτες των οποίων πρόκειται να επισκεφθούν την Ουάσιγκτον για συνομιλίες με τον πρόεδρο τις επόμενες ημέρες.

«Αυτό που μας κάνουν στην τεχνολογία σε άλλες χώρες είναι τρομερό», είπε ο Τραμπ την Παρασκευή πριν από την υπογραφή.

Προστασία σε επίπεδο εθνικής ασφάλειας

Ο πρόεδρος υπέγραψε επίσης ένα μνημόνιο με στόχο την ενίσχυση των ξένων επενδύσεων στη χώρα προστατεύοντας παράλληλα την εθνική ασφάλεια από την Κίνα και άλλους αντιπάλους. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα δημιουργήσει μια «ταχεία» διαδικασία για να επιτρέψει επενδύσεις από συμμάχους και εταίρους των ΗΠΑ.

Το υπόμνμημα προσθέτει επίσης ότι η Επιτροπή Ξένων Επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες (Committee on Foreign Investment in the United States – CFIUS), η οποία ελέγχει τις εσωτερικές συναλλαγές για κινδύνους ασφαλείας, θα χρησιμοποιηθεί για να «περιορίσει τις κινεζικές επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς των ΗΠΑ, όπως η τεχνολογία, οι κρίσιμες υποδομές, η υγειονομική περίθαλψη, η γεωργία, η ενέργεια, οι πρώτες ύλες και άλλα».

Ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διέταξε την CFIUS να υιοθετήσει μια πιο σκληρή προσέγγιση για την Κίνα σε μια σειρά παρόμοιων τομέων, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας.

«Θα υιοθετήσουμε επίσης νέους κανόνες για να σταματήσουμε τις αμερικανικές εταιρείες να πραγματοποιούν επενδύσεις στην Κίνα»

Ο Λευκός Οίκος είπε ότι θα προστατεύσει γεωργικές εκτάσεις και ακίνητα κοντά σε ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις και θα ενισχύσει την εξουσία της CFIUS στις επενδύσεις «greenfield», όπου οι εταιρείες κατασκευάζουν ή επεκτείνουν νέες εγκαταστάσεις και λειτουργίες σε μια ξένη χώρα.

Ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει νέους ή διευρυμένους περιορισμούς στις αμερικανικές εξερχόμενες επενδύσεις στην Κίνα σε ευαίσθητες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των τσιπ, της τεχνητής νοημοσύνης, της κβαντικής και της βιοτεχνολογίας, για να αποτρέψει τη χρήση κεφαλαίων για την υποστήριξη της στρατηγικής «στρατιωτικής-πολιτικής σύντηξης» της Κίνας, η οποία αναγκάζει τις κινεζικές εταιρείες να μοιράζονται τεχνολογία με τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό.

«Θα υιοθετήσουμε επίσης νέους κανόνες για να σταματήσουμε τις αμερικανικές εταιρείες να πραγματοποιούν επενδύσεις στην Κίνα και να εμποδίσουμε την Κίνα να εξαγοράσει την Αμερική, επιτρέποντας όλες εκείνες τις επενδύσεις που εξυπηρετούν ξεκάθαρα τα αμερικανικά συμφέροντα», είπε ο Τραμπ σε δήλωση.

