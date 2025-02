Σοκ προκαλεί περιστατικό στο Μπέρμιγχαμ, στη Βρετανία, όπου 21χρονος οδηγός καταδίωξε και σκότωσε αναβάτη ηλεκτρικού ποδηλάτου. Το θύμα εκτοξεύθηκε σε έναν τσιμεντένιο στύλο και έχασε ακαριαία τη ζωή του.

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή της καταδίωξης. Ο Αμπντιραχμάν Ιμπραήμ ακολουθεί τον 22χρονο Λίαμ Τζόουνς, πριν πέσει πάνω του με το αυτοκίνητό του. Λίγο νωρίτερα, ο νεαρός κάνει ποδήλατο μπροστά από το αυτοκίνητο και εξοργίζει τον οδηγό.

Ο 21χρονος ακολουθεί τον 22χρονο σε έναν ήσυχο δρόμο. Όταν τον προλαβαίνει, τον χτυπά δύο φορές και τη δεύτερη τον εκτοξεύει από το ποδήλατο με αποτέλεσμα να πέσει με σφοδρότητα στον στύλο. Ο 22χρονος αφήνει την τελευταία του πνοή επί τόπου.

Ο δράστης εγκαταλείπει το σημείο, αφήνοντας το θύμα αβοήθητο και λίγο αργότερα πηγαίνει να ψωνίσει σε ένα ψιλικατζίδικο. Η αστυνομία των West Midlands δημοσιοποίησε το βίντεο της καταδίωξης μετά την καταδίκη του Ιμπραήμ για φόνο. Το περιστατικό συνέβη την 1η Αυγούστου του 2023, όταν το θύμα και ο φίλος του κινούνταν στην Coventry Road. Ωστόσο, το βίντεο δημοσιεύτηκε τώρα, που διεξήχθη η δίκη του οδηγού.

🇬🇧 Abdirahman Ibrahim rammed into cyclist TWICE after being infuriated over a wheel trick the cyclist performed.

After following and killing the cyclist, Ibrahim fled the scene and went to a local shop. pic.twitter.com/2aRMYeqDWV

— VoxPopuli (@vpopulimedia) February 18, 2025