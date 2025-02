Mέσι παντός καιρού: Κρατιέται ζεστός ακόμα και στους -17 ο Αργεντινός σταρ που σκόραρε στο Κάνσας (vid)

Πολλά ακούστηκαν για τη συμμετοχή του Λιονέλ Μέσι στην αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι με την Κάνσας Σίτι, με το όλο θέμα να γίνεται ένα μικρό σίριαλ με αρκετά επεισόδια.

Πράγματα που γράφτηκαν και ειπώθηκαν ήθελαν τον Αργεντινό σούπερ σταρ να γκρινιάζει για το πολικό ψύχος στο Κάνσας, ενώ κάποιοι είπαν ακόμα και πως ήταν αρνητικός στο ενδεχόμενο να αγωνιστεί.

Τελικά όχι απλά αγωνίστηκε αλλά βοήθησε και την ομάδα του να πάρει τη νίκη με το τελικό 1-0 στην πρώτη κόντρα με την ομάδα του Κάνσας για το Concacaf Champions Cup.

MESSI WITH AN OUTRAGEOUS TOUCH AND WEAK FOOT FINISH TO PUT INTER MIAMI AHEAD IN THE FIRST LEG 😳

(via @FOXSoccer)pic.twitter.com/W034QaF49C

— ESPN FC (@ESPNFC) February 20, 2025