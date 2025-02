ΙΣΟΝ ΛΟΒ: Θέλεις ταινίες και σειρές με σήμα μία μεγάλη καρδιά; Εδώ θα τις βρεις

Αρκετά με τις ταινίες δράσεις, τα θρίλερ και τα κοινωνικά δράματα. Αυτό το 3ημερο, την τιμητική τους έχουν οι ρομαντικές ταινίες. Μάλιστα κύρι@ μου, γιατί σουφρώνεις τα μουτράκια σου; Δεν είπαμε να τις δεις τρώγοντας σοκολατάκια σε σχήμα καρδούλας.

Απλά η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι μία μοναδική ευκαιρία να απολαύσουμε μία αγαπησιάρικη ταινία με το ταίρι ή και χωρίς, δημιουργώντας μία άλλη ατμόσφαιρα: χαμηλός φωτισμός, διάφορα αλμυρά και γλυκά σνακ, ένα ποτάκι και μία ρομαντική ταινία για να μας ταξιδέψει λίγο αλλού και να μας θυμίσει την αξία των μικρών στιγμών, τη μαγεία που βρίσκεται παντού (αρκεί να θέλεις να την ψάξεις) και την ομορφιά (και δυσκολία) των σχέσεων. Γιατί στην τελική: ποιος θέλει να μείνει μόνος;

Το καλό είναι ότι υπάρχουν πολλές επιλογές ακόμα και στις ρομαντικές ταινίες: κλασικές, κομεντί, κοινωνικές, όποια και αν διαλέξεις, καλά θα περάσεις.

Γιατί η αγάπη είναι παντού και γιορτάζεται κάθε μέρα, με αποκορύφωμα στις 14 Φεβρουαρίου. Η αγάπη επίσης έχει διάφορες εκφράσεις: σύνδεση, έρωτα, πάθος, δέσμευση, κυνήγι, διεκδίκηση.

Για κάθε διάθεση και συναίσθημα, το VODAFONE TV προσφέρει ένα αφιέρωμα γεμάτο έρωτα, που θα μας ταξιδέψει μέσα από συγκινητικές ιστορίες, πάθος και μοναδικές στιγμές κινηματογραφικής μαγείας.

Το «ΙΣΟΝ ΛΟΒ» είναι το ιδανικό αφιέρωμα για να απολαύσουμε τον έρωτα από την άνεση του σπιτιού μας. Για πάμε να δούμε τι θα …πρωτοδούμε λοιπόν.

Προτάσεις για το ρομαντικό 3μερο

Κλασικοί ρομαντικοί έρωτες

The Notebook: Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Nicholas Sparks, ένα ρομαντικό δράμα που μας υπενθυμίζει ότι η αληθινή αγάπη είναι αιώνια.

Το Λάθος Αστέρι: Βασισμένη στο μυθιστόρημα του John Green, η αγαπημένη αυτή ταινία μας υπενθυμίζει την αξία της αγάπης ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, γιατί η ζωή δεν χρειάζεται να είναι τέλεια.

The Time Traveller’s Wife: Ξεπερνώντας τα όρια του χρόνου, αυτή η ιστορία αφηγείται τον έρωτα ενός άνδρα που ταξιδεύει στο χρόνο και μιας γυναίκας που τον περιμένει.

The Bodyguard: Και ποιος δεν το έχει δει. Η ταινία με τον «πολύ» Kevin Costner και την κούκλα Whitney Houston, που μας χάρισε ένα από τα πιο διάσημα κινηματογραφικά love stories.

Η Λαίδη και ο Αλήτης: Οι περισσότεροι μεγαλώσαμε με αυτό το Disney classic, μία ιστορία αγάπης, που μας θυμίζει ότι η αγάπη δεν γνωρίζει σύνορα.

Εξερεύνηση της ταυτότητας

All of Us Strangers: All of Us Hurt. All of Us Love. Ένα συγκινητικό δράμα που αναζητά τις αναμνήσεις, την απώλεια και την ανθρώπινη ανάγκη για σύνδεση.

We Are Who We Are: Μια διαφορετική και συνάμα συγκλονιστική σειρά που περιγράφει την εφηβεία, την αναζήτηση του εαυτού και τη σύγχρονη αγάπη.

Looking & Looking: The Movie: Μια σειρά και μια ταινία που διαπραγματεύονται τη σύγχρονη LGBT+ αγάπη με ρεαλισμό και τρυφερότητα.

My Own Private Idaho: Μια βαθιά συγκινητική ταινία του Gus Van Sant, με τους πιτσιρικάδες τότε Keanu Reeves, River Phoenix και James Russo που διερευνά τη φιλία, τον έρωτα και την ταυτότητα.

Πάθος, μυστήριο και πολλή ένταση

Eyes Wide Shut: Το ερωτικό αριστούργημα και τελευταίο έργο του μεγάλου Στάνλεϊ Κιούμπρικ, που εξερευνά τις επιθυμίες, τις εμμονές και τη σκοτεινή πλευρά του έρωτα.

Scenes From A Marriage: Μια βαθιά ανθρώπινη σειρά που εξερευνά την πολυπλοκότητα και τη δυσκολία της συζυγικής αγάπης.

Joker: Folie à Deux: Δεν θα μπορούσε η αγάπη εδώ να μην είναι ανορθόδοξη, σε αυτήν την πολυαναμενόμενη συνέχεια του Joker.

Love & Death: Μια ερωτική ιστορία, βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, που ξεκίνησε ως μία απόπειρα εξόδου από την πλήξη για να ανατραπεί από έναν φόνο.

Ιστορίες αγάπης και επιβίωσης

Nelly & Nadine: Και όμως μέσα στις δυσκολίες του πολέμου υπήρξαν ιστορίες αγάπης. Μία τέτοια αφηγείται το ντοκιμαντέρ αυτό, μεταξύ δύο γυναικών, που βρήκαν την αγάπη μέσα στο σκοτάδι.

Flee: Μια συγκινητική, βαθιά ανθρώπινη και καλλιτεχνικά πρωτοποριακή ταινία animation που αφηγείται μια συγκλονιστική αληθινή ιστορία αγάπης και επιβίωσης από το Αφγανιστάν στη Δανία.

Fire of Love: Ένα απίστευτο ντοκιμαντέρ για την αγάπη δύο ηφαιστειολόγων που μοιράζονταν το ίδιο ασίγαστο πάθος για τη φύση, τη λάβα και τον κίνδυνο.

Διαφορετικές προσεγγίσεις στην αγάπη

Roomies: Μια ανάλαφρη σειρά που εξερευνά την αγάπη και φυσικά τη συγκατοίκηση.

Kinds of Kindness: Όπως ξέρει μόνο ο Γιώργος Λάνθιμος: Μια διαφορετική προσέγγιση στις σχέσεις και την αγάπη.

Turtles All The Way Down: Ένα αμερικανικό ρομαντικό δράμα του 2024, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του John Green. Η ηρωίδα Άζα Χολμς, μια 16χρονη που παλεύει με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (OCD) σε μία ιστορία που αγγίζει ζητήματα ψυχικής υγείας και έρωτα.

Αυτός ο Φεβρουάριος είναι γεμάτος αγάπη, πάθος και ιστορίες για όλους από το VODAFONE TV που μας προσκαλεί να τη ζήσουμε μέσα από ένα αφιέρωμα για τον έρωτα, είτε τον ζείτε, είτε τον αναζητάτε, το «ΙΣΟΝ ΛΟΒ» έχει κάτι για όλους. Απολαύστε το!

