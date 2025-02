«Mπαμ» στο NBA: Οι Ράπτορς πήραν τον Μπράντον Ίνγκραμ (pic)

Ο Μπράντον Ίνγκραμ είναι πλέον παίκτης των Ράπτορς σε μία κίνηση που ανεβάζει επίπεδο τους Καναδούς, απέκτησαν τον ταλαντούχο φόργουορντ από τους Πέλικανς, στέλνοντας στην Νέα Ορλεάνη τους Μπρους Μπράουν, Κέλι Ολίνικ, ένα μελλοντικό ντραφτ πικ πρώτου γύρου και ένα μελλοντικό ντραφτ πικ δεύτερου γύρου.

Έτσι το Τορόντο πρόσθεσε έναν παίκτη με έφεση στο σκοράρισμα στο πλάι των Αρ Τζέι Μπάρετ και Σκότι Μπαρνς, σε μία κίνηση που είναι ικανή να επαναφέρει τους Ράπτορς στα playoffs.

Στο Τορόντο ξέρουν ότι παίκτες του επιπέδου του Ίνγκραμ δεν θα ερχόντουσαν ως free agents στην ομάδα, παρά μόνο μέσω ανταλλαγής, με τους Καναδούς πλέον να ετοιμάζονται να του προσφέρουν επέκταση συμβολαίου.

Ο Ίνγκραμ έχει να αγωνιστεί από τις 8 Δεκεμβρίου, ωστόσο η κίνηση αυτή του Τορόντο γίνεται με γνώμονα το μέλλον και την προοπτική που έχει. Την φετινή σεζόν ο Ίνγκραμ έχει 22.2 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 5.2 ασίστ μέσο όρο με 37.4% στα τρίποντα σε 33 λεπτά συμμετοχής.

Breaking: The New Orleans Pelicans have traded Brandon Ingram to the Toronto Raptors for Bruce Brown Jr., Kelly Olynyk, one first-round pick and one second-rounder, sources tell ESPN. pic.twitter.com/tI4jo2cYhM

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2025