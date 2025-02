Σκοτεινό βικτωριανό Λονδίνο, εξωτική Ταϊλάνδη και ανατρεπτική Αμερική για ατελείωτες ώρες ψυχαγωγίας

Και αυτός ο μήνας τα έχει όλα: δράμα, δράση, ανατροπές με πρεμιέρες νέων σειρών, ταινιών ή catch up όσων έχουν ξεκινήσει με ιδανικές προτάσεις για συναρπαστικό binge watching. Αυτό που έχεις εσύ να κάνεις, είναι να πάρεις μία ιδέα παρακάτω και να δοκιμάσεις να ζήσεις μοναδικές στιγμές ψυχαγωγίας από τον ειδικό.

Αν αγαπήσατε το «Peaky Blinders», τότε ετοιμαστείτε για το «A Thousand Blows»!

Πολλοί αγαπάμε τις βρετανικές σειρές και αυτό γιατί η ατμόσφαιρα, η πλοκή και οι χαρακτήρες συνήθως ξεπερνάνε σε ενδιαφέρον τα αντίστοιχα της αντιπέρα όχθης. Για αυτό η επόμενη πρόταση, που έρχεται δια χειρός του Στίβεν Νάιτ, μάς μεταφέρει στο Ανατολικό Λονδίνο του 1880. Εκεί, η επιβίωση είναι σκληρή και μουντή όπως ο καιρός και οι γροθιές σίγουρα πιο δυνατές από τα λόγια. Η νέα σκοτεινή σειρά που θα μας συναρπάσει, είναι γεμάτη δράση, διαχρονικά κοινωνικά μηνύματα και φυσικά δυνατές ερμηνείες που συνθέτουν ένα τηλεοπτικό ταξίδι που θα μας πάει σε άλλες εποχές.

Η πλοκή της σειράς διαδραματίζεται στο βικτωριανό Λονδίνο, μία πόλη με έντονη εγκληματική δραστηριότητα και αφιλόξενες γειτονίες. Οι ήρωες της ιστορίας μας, δυο φίλοι από την Τζαμάικα, ο Χεζεκίας Μόσκο (Malachi Kirby) και ο Άλεκ Μονρό (Francis Lovehall), προσπαθούν με τη σειρά τους να επιβιώσουν στους επικίνδυνους δρόμους της πόλης. Στην αναζήτηση μίας καλύτερης ζωής, θα βρεθούν στον σκληρό κόσμο της παράνομης πυγμαχίας, για να βρεθούν γρήγορα αντιμέτωποι με τον βετεράνο του ρινγκ, Σούγκαρ Γκούντσον (Stephen Graham). Κάπου εκεί, εμφανίζεται η Μέρι Καρ (Erin Doherty), αρχηγός της διαβόητης γυναικείας συμμορίας Forty Elephants, που βλέπει την ευκαιρία στο ταλέντο του Χεζεκία, περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

Η σειρά που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, δεν εξαντλείται στην περιγραφή της βίας των ρινγκ αλλά αναδεικνύει παράλληλα τη δυσκολία της ζωής στις εργατικές συνοικίες, τη δυσκολία του να είσαι μετανάστης, τις κοινωνικές ανισότητες όπως και τις συνέπειες της βιομηχανικής επανάστασης.

Το A Thousand Blows έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου πέρσι τον Οκτώβριο και για εμάς θα είναι διαθέσιμο στο Disney+ και μέσα από το Vodafone TV, από τις 21 Φεβρουαρίου 2025. Η σειρά, σε σκηνοθεσία της βραβευμένης με BAFTA Τιντζ Κρίσναν, αποτελείται από έξι ωριαία επεισόδια και υπόσχεται μια καθηλωτική κινηματογραφική εμπειρία.

Το νέο πολιτικό θρίλερ έχει άρωμα από Παράδεισο.

Πολιτικές δολοπλοκίες, μυστικοί πράκτορες και συνωμοσίες made in the USA. Το Paradise, η νέα σειρά του Hulu, είναι εδώ και παίζει ήδη στο Disney+ και μέσα από το Vodafone TV. Με νέο επεισόδιο κάθε εβδομάδα, ετοιμάσου για ένα πολιτικό θρίλερ που θα κολλήσεις. Το Paradise είναι ένα δράμα, με στοιχεία θρίλερ και sci-fi, παίζοντας με την αφήγηση και τις ανατροπές.

Η υπόθεση; Μια ομάδα ασφαλείας προσπαθεί να σώσει έναν πρώην Αμερικανό Πρόεδρο, αλλά αυτό τελικά που ανακαλύπτει είναι κάτι που δεν το περιμένεις. Ο ήρωάς μας, ο μυστικός πράκτορας Xavier Collins, βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα ως κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Προέδρου. Κυνηγημένος και προσπαθώντας να αποδείξει την αθωότητά του, ξετυλίγει ένα επικίνδυνο κυβερνητικό μυστικό.

Ποιοι είναι πίσω από αυτή τη σειρά;

Θα ξεκινήσουμε με τον δημιουργό και σεναριογράφο Dan Fogelman, τον οποίο και γνωρίζουμε μέσα από την βραβευμένη δραματική σειρά This Is Us, ενώ έχει επίσης γράψει τα σενάρια των ταινιών Tangled, Crazy, Stupid, Love και Cars.

Όσο για τον πρωταγωνιστή μας, Sterling K. Brown (στο ρόλο του Xavier Collins), έχει ήδη δύο Emmy (This Is Us και The People v. O.J. Simpson: American Crime Story). Μαζί του, ο James Marsden (ως Cal Bradford, Πρόεδρος των ΗΠΑ) αγαπημένος Cyclops στο X-Men, η βραβευμένη με Emmy για το ρόλο της στο Mare of Easttown Julianne Nicholson (στη σειρά ως η Υπουργός Άμυνας Samantha Redmond), η Sarah Shahi (ως η επιστήμονας Dr. Gabriel Torabi) και άλλοι.

Αν σου αρέσει η δράση, οι ανατροπές, η γρήγορη πλοκή και οι καλές ερμηνείες, τότε σίγουρα βάλτο στη λίστα σου για αυτόν τον μήνα.

Nightbitch: Μια ταινία που γαυγίζει

Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα αυτή η Έιμι Άνταμς πολύ μου αρέσει και αν έχει ήδη υπάρξει 6 φορές υποψήφια για Όσκαρ είναι θέμα χρόνου να το σηκώσει. Στο ρόλο της μητέρας σε αυτήν την ιστορία, μίας μητέρας που κάπου στη μέση αρχίζει να τα χάνει και να μεταμορφώνεται σε… σκύλο;

Μία έντονα συναισθηματική ταινία σε σκηνοθεσία & σενάριο της Μάριελ Χέλερ, γνωστή για τις ταινίες «The Diary of a Teenage Girl» (2015), «Can You Ever Forgive Me?» (2018) και για το βραβευμένο «A Beautiful Day in the Neighborhood» (2019). Η Μάριελ Χέλερ είναι μια δημιουργός που εστιάζει σε βαθιά συναισθηματικές ιστορίες με χαρακτήρες που ξεχωρίζουν και το «Nightbitch», βασισμένο στο βιβλίο της Ρέιτσελ Γιόντερ, είναι μία τέτοια.

Η ταινία παρουσιάζει με σκοτεινό χιούμορ και έντονο συναίσθημα την επιλογή -που γίνεται εμπειρία- μιας γυναίκας να αφήσει την καριέρα της για να αφοσιωθεί στην οικογένειά της, ώσπου αρχίζει να πιστεύει ότι μεταμορφώνεται σε σκύλο. Πολλές γυναίκες σε πολλά σημεία θα ταυτιστούν με την ηρωίδα και αυτό γιατί στην τελική είναι μία ιστορία για τη μητρότητα, την γυναικεία ταυτότητα και τον καταπιεσμένο θυμό που πολλές μητέρες βιώνουν όταν ο κόσμος τους ξαφνικά γυρίζει ανάμεσα σε πάνες, κλάματα και κούραση.

Η απίθανη Άνταμς, με την απίστευτη εκφραστικότητά της, μας παρασύρει σε έναν άλλο κόσμο, εκεί όπου η λογική συγκρούεται με το ένστικτο, δημιουργώντας μια πραγματικότητα που ισορροπεί ανάμεσα στο σουρεαλιστικό και το ωμά ρεαλιστικό, προσφέροντας πολλά ανάμεικτα συναισθήματα και μία σύνδεση με το γυναικείο βίωμα.

Η ταινία έκανε αίσθηση στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο το 2024 και πλέον είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στο Disney+ και μέσω Vodafone TV.

The White Lotus: Ετοιμάσου για Ταϊλάνδη!

Όλα καλά με τις σειρές μυστηρίου και η αλήθεια είναι ότι δεν τις χάνουμε. Όταν έπεσε στην αντίληψή μου ο Λευκός Λωτός και είδα την πρώτη σεζόν, ένας άλλος κινηματογραφικός μικρόκοσμος ανοίχτηκε: μυστήριο με μπόλικο μαύρο χιούμορ, μία σάτιρα με μπόλικο αυτοτρολάρισμα που δεν μας έχουν συνηθίσει οι Αμερικάνοι και την ίδια στιγμή δράση σε άλλους ρυθμούς και υπό το φως των κεριών σε κάποιο μαγευτικό μέρος.

Έφτασε η στιγμή να βάλεις το The White Lotus να παίξει και ο μήνας το επιτρέπει αυτό το binge-watching marathon των δύο πρώτων κύκλων. Άλλωστε έρχεται και ο τρίτος κύκλος που προμηνύεται εξίσου απολαυστικός.

Για να θυμηθούμε λίγο τις πρώτες σεζόν, έτσι για το ζέσταμα, ε;

1ος κύκλος – Χαβάη: Εκεί που όλα ξεκίνησαν.

Βρισκόμαστε σε ένα πολυτελές θέρετρο στη Χαβάη. Η σειρά ακολουθεί τις ιστορίες μιας ομάδας πλουσίων επισκεπτών, συμπεριλαμβανομένης της θλιμμένης Τάνια ΜακΚουόιντ (στο ρόλο η απίθανη Jennifer Coolidge), ενός νιόπαντρου ζευγαριού με πολλές αντικειμενικές διαφορές που περνά κρίση και μιας καθόλα δυσλειτουργικής και αποξενωμένης οικογένειας. Όλα αυτά υπό το βλέμμα του προσωπικού, με κεντρική μορφή τον ιδιαίτερο διευθυντή Άρμοντ (Murray Bartlett) που προσπαθεί, χωρίς μεγάλη επιτυχία, να κρατήσει τις ισορροπίες. Στην εξέλιξη του έργου κρυμμένα μυστικά βγαίνουν στο φως, οδηγώντας σε ένα ανατρεπτικό φινάλε με έναν τι άλλο; απρόβλεπτο θάνατο.

2ος κύκλος – Σικελία: Υπάρχει ρομάντζο χωρίς προδοσία και μυστήριο;

Αφήνοντας τη Χαβάη, πάμε Σικελία με νέους χαρακτήρες να δοκιμάζονται στο πλαίσιο ειδυλλιακών διακοπών. Αυτή τη φορά, ακολουθούμε τις ιστορίες ενός παντρεμένου ζευγαριού, δύο φίλων σε αναζήτηση περιπέτειας και μία αμερικανικής οικογένειας που ψάχνει τις ρίζες της. Η μοναδική Τάνια επιστρέφει αλλά αυτή τη φορά με νέο σύζυγο και μπλέκεται σε μια νέα ιστορία γεμάτη ερωτικές ίντριγκες και σοκαριστικές ανατροπές. Όλα αυτά που θα καταλήξουν; Μα φυσικά, σε έναν νέο φόνο.

3ος κύκλος–Ταϊλάνδη: Μετά την Αμερική και την Ευρώπη, ήρθε η ώρα της εξωτικής Ασίας.

Και ναι η 3η σεζόν είναι γεγονός, σε ένα White Lotus resort στην Ταϊλάνδη. Τα πλάνα συνεχίζουν να είναι μοναδικό, με γυρίσματα στο Κο Σαμούι, το Πουκέτ και την Μπανγκόκ. Όπως αποκάλυψε ο δημιουργός της σειράς, Mike White, η τρίτη σεζόν θα αγγίξει θέματα όπως ο θάνατος, η πνευματικότητα και οι ανατολικές θρησκείες, φέρνοντας έναν άλλο αέρα στην αφήγηση. Λεπτομέρειες δεν έχουν πει και πολύ καλά κάνουν. Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρχει και σε αυτήν τη σεζόν ένα πτώμα…

Ήρθε η ώρα να απολαύσεις την τηλεοπτική αυτή επιτυχία των 48 βραβείων και 112 υποψηφιοτήτων. Οι κριτικοί και το κοινό το αγάπησαν. Για αυτό άνοιξε σήμερα Vodafone TV, βάλε τις δύο πρώτες seasons να παίξουν και ετοιμάσου για την τρίτη, που υπόσχεται να είναι πιο σκοτεινή, ακόμα πιο ατμοσφαιρική και σίγουρα πιο καθηλωτική.

Όλα αυτά και πολλά περισσότερα μπορείς να βρεις στο Vodafone TV!

Για πρώτη φορά, αποκλειστικά στο Vodafone TV, οι συνδρομητές βρίσκουν σε ένα μέρος τις μεγαλύτερες παραγωγές και το πρωτότυπό περιεχόμενο των μεγαλύτερων Studio της Disney παγκοσμίως, μέσω του Disney+, όλες τις δημοφιλείς σειρές – ταινίες – ντοκιμαντέρ της ΗΒΟ αλλά και μεγάλες blockbuster ταινίες, χωρίς επιπλέον χρέωση, από την Warner Bros. Αν είσαι λάτρης των nordic, θα βρεις πολύ ενδιαφέρον από την επιτυχημένη σκανδιναβική πλατφόρμα Viaplay.

Μπορείς να αποκτήσεις το Vodafone TV ως standalone υπηρεσία ή κάνοντας νέα σύνδεση στα προγράμματα Fiber έως 1Gbps απολαμβάνοντας όλο το πλούσιο περιεχόμενο του Vodafone TV και υπερυψηλές ταχύτητες σε προνομιακή τιμή.

Με κάθε νέα σύνδεση αποκτάς το νέο TV3 Android αποκωδικοποιητή με ανανεωμένο εύχρηστο μενού για να βρίσκεις εύκολα και απλά αυτό που θέλεις να παρακολουθήσεις. Από το νέο μενού μπορείς να μεταβείς στα 25+ κανάλια καθώς και σε όλο το On demand περιεχόμενο για να απολαύσεις σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ καθώς και σε δημοφιλείς εφαρμογές όπως YouTube, Netflix κα. Επιπλέον, μπορείς να διαμορφώσεις το δικό σου προσωποποιημένο μενού μέσα από την κατηγορία “My Home” για να προσθέτεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο αλλά και να βλέπεις γρήγορα τις ενοικιάσεις ή και τις εγγραφές σου.

​