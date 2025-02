Από τον Τζαμπάρ στον… Ντόντσιτς – Τα πέντε χειρότερα trades στην ιστορία του NBA (pic, vids)

Ο Λούκα Ντόντσιτς πήγε και με τη… βούλα στους Λος Άντζελες Λέικερς και ο Άντονι Ντέιβις ακολούθησε το αντίθετο δρομολόγιο με προορισμό το Ντάλας και τους Μάβερικς. Πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν πως οι «Μαβς» έκαναν το χειρότερο deal του αιώνα.

Και αυτό γιατί αντάλλαξαν στα 25 του τον franchise παίκτη τους, που τους είχε πάει πέρυσι μέχρι και τους τελικούς του NBA και είχε το potential να τους οδηγήσει και πάλι προς τον τίτλο. Δεν αναφέρουμε καν τα νούμερα του Ντόντσιτς. Μόνο την αξία του βάσει και της ηλικίας αλλά και του βαθμού εξέλιξης που μπορεί να έχει.

Luka Doncic…

▪is a 25-year-old superstar

▪is fresh off an NBA Finals appearance

▪cried when he learned he was traded

▪bought a $15M house in Dallas a week ago

▪wanted to end his career with the Mavs

Idk if DAL is going to lure another star ever again. pic.twitter.com/DsTqqKQWEM

— NBA Memes (@NBAMemes) February 4, 2025