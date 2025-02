Στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης αρχίζουν οι Απόκριες: Όλες οι εκδηλώσεις του Φλεβάρη

Η Δημοτική Αγορά της Κυψέλης σε ρυθμό Αποκριάς. Με πολλές εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια και τις ηλικίες σε εορταστικό ρυθμό για τις εβδομάδες του Φλεβάρη μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα.

Οι εκδηλώσεις αναλυτικά:

Vegan Σαββατοκύριακο

Για δεύτερη χρονιά στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε πεντανόστιμες vegan λιχουδιές, να μάθουμε να μαγειρεύουμε αλμυρές και γλυκές παρασκευές με αποκλειστικά φυτικές πρώτες ύλες και φυσικά να ενημερωθούμε για τον vegan τρόπο ζωής, τα δικαιώματα των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Επίσης: Vegan tattoo by the best Dildo tattoo studio για την υποστήριξη καταφύγιων ζώων.

▪Σάββατο 1 & Κυριακή 2/2 || 12:00 – 22:00

▪Αίθριο, Creative Lab

▪Είσοδος ελεύθερη

Γυμναστική από το AFROfitness

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης υποδέχεται ξανά τις Bantu Dancers που θα μας μυήσουν στον διασκεδαστικό κόσμο του AFROfitness, ένα είδος γυμναστικής με στοιχεία Afro Dance που δίνει την αίσθηση ενός party

To AFROfitness είναι ένα πρόγραμμα γυμναστικής που συνδυάζει παραδοσιακές αφρικανικές χορευτικές κινήσεις έντασης και διάρκειας με σύγχρονες χορευτικές εκφράσεις αναπτύσσοντας ρευστότητα, μεγαλύτερο εύρος κίνησης καθώς και μία πιο πλούσια και αυθεντική κίνηση.

▪Δευτέρες 3, 10, 17 & 24/2 || 19:00-20:30

▪Αίθριο

▪Είσοδος ελεύθερη

Μποστάνι

Αγορά με φρέσκα προϊόντα φυσικής και βιολογικής καλλιέργειας από μικρούς παραγωγούς

▪Τετάρτη 5/2 και κάθε Τετάρτη || 14:00-17:00

▪Αίθριο

▪Είσοδος ελεύθερη

Valentine’s Creators’ Market: a frau.les event

Ένα τριήμερο market γεμάτο επιλογές για δώρα για τα αγαπημένα σας άτομα, snacks, και πολλές άλλες εκπλήξεις.

▪Παρασκευή 7 έως Κυριακή 9/2 || Παρ. 13:00-21:00, Σάβ. & Κυρ. 12:00-21:00

▪Αίθριο

▪Είσοδος ελεύθερη

Vlavi Book Club

Το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου στις 17:00 θα συζητηθούν τα δύο πρώτα μέρη του βιβλίου «Οι υπνοβάτες» του Χέρμαν Μπροχ (μτφρ. Σοφία Αυγερινού, εκδόσεις Έρμα).

▪Σάββατο 8 & 15/2 || 17:00-21:00

▪Creative Lab

▪Είσοδος ελεύθερη (οι θέσεις έχουν καλυφθεί)

Αιμοδοσία

Πιστό στην υπόσχεση της αύξησης του αριθμού των τακτικών αιμοδοτών στη χώρα μας, το Bloode δίνει ραντεβού ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου στις 14 Φεβρουαρίου στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης με το Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» για εθελοντική αιμοδοσία.

▪Παρασκευή 14/2 || 09:00-13:00

▪Creative Lab

▪Είσοδος ελεύθερη

Αποκριάτικη μουσικοχορευτική εκδήλωση

Θα ταξιδέψουμε χορευτικά από τη Μακεδονία ως το Αιγαίο και από τη Θράκη ως το Ιόνιο, με ενδιάμεσες στάσεις τη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο. Συμμετέχουν οι ομάδες παραδοσιακών χορών ενηλίκων του Κέντρου Δημιουργικής Μάθησης Γκράβας. Διδασκαλία παραδοσιακών χορών: Λυμπέρη Φανή, αφήγηση κειμένων: Ρούγα Βασιλική.

▪Τετάρτη 19/2 || 18:30-20:30

▪Αίθριο

▪Είσοδος ελεύθερη

Athens Cocktails

Το Athens Cocktails έρχεται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης με ένα μουσικό event όπου γνωστοί bartenders της πόλης παρουσιάζουν τα αγαπημένα τους cocktails.

▪Σάββατο 22/2 || 16:00-23:00

▪Αίθριο

▪Είσοδος ελεύθερη

Ντίσκον Άστυ

Το Κυψέλη Beat παρουσιάζει το «Ντίσκον Άστυ», το μεγαλύτερο αποκριάτικο event της πόλης. Κυριακή 23 Φεβρουαρίου στην αγαπημένη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, με μουσική από όλο το φάσμα της disco.

▪Κυριακή 23/2 || 13:00-23:00

▪Αίθριο

▪Είσοδος ελεύθερη

Αποκριάτικη γιορτή των σχολείων της γειτονιάς μας

Σχολική αποκριάτικη γιορτή των Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων της Κυψέλης.

Τρίτη 25/2 || 10:00-13:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Pop Up καταστήματα

Mery good

Χειροποίητο εναλλακτικό κόσμημα με πολλή αγάπη και δημιουργία.

▪Δευτέρα 20/1 έως Κυριακή 2/2 || 09:00-21:00

Vindzor Collection

Χειροποίητα είδη δώρου, μοναδικά αξεσουάρ για όλες τις περιπτώσεις και όλες τις ηλικίες, ιδιαίτερα κοσμήματα και φανταστικά κεριά σας περιμένουν στο Pop Up κατάστημα.

▪Δευτέρα 3 έως Κυριακή 9/2 || 10:00-21:00

Dwro_Idea x Melanthie’s handmade

Χειροποίητα κεριά σόγιας – wax melts, fabric mist και θεματικά κεριά για τον δικό σας Βαλεντίνο, χειροποίητα κοσμήματα από ιδιαίτερα υλικά, φτιαγμένα όλα με αγάπη.

▪Δευτέρα 3 έως Κυριακή 9/2 || 10:00-21:00

Παράλληλη θα λιειτουργούν εργαστήρια κηπουρικής, ξυλουργικής, σεμινάριο κομικς.