Η 11άδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (pic)

Έτοιμος για τη νίκη που θα του δώσει ακόμη πιο ισχυρό προβάδισμα στην Super League μάχη του τίτλου, ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Την επικράτηση επι του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής. Πως σκοπεύουν να το προσεγγίσουν οι Ερυθρόλευκοι; Όπως φαίνεται με ένα ακόμη απο εκείνα τα σχήματα που έχουν κάτι απο τις… υπερβάσεις του Βάσκου. Στην προκειμένη περίπτωση; Εντεκάδα με εξτρέμ τον Ροντινέι έχει το μενού.

Ο Βραζιλιάνος αναμένεται στον δεξιό διάδρομο και στην ίδια ευθεία με τον Τσικίνιο αλλά και με τον Ζέλσον Μαρτίνς που επιστρέδει έπειτα απο τον τραυματισμό του αναλαμβάνοντας την ευθύνη αριστερά.

Επιστροφή και για τον Σαντιάγκο Έσε στη μεσαία γραμμή έπειτα απο την τιμωρία και αναπόφευκτα την απουσία του κόντρα στην Πόρτο. ο Αργεντινός θα έχει πλάι του στη μεσαία γραμμή τον σχεδόν μόνιμο παρτενέρ του Χρήστο Μουζακίτη. Και μιας και ο Ροντινέι σκαρφάλωσε ψηλά; Βρήκε χώρο εντεκάδας και ο Κοστίνια. Ο Πορτογάλος θα είναι ο μπακ στον ίδιο διάδρομο. Και στην ευθεία Ρέτσος, Κάρμο, Ορτέγκα μπροστά απο τον Κωνσταντή Τζολάκη.

Αναλυτικά η εντεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Κάρμο, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Ροντινέι, Τσικίνιο, Μαρτίνς και Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panathinaikos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪#Olympiacos #OLYPAO #slgr pic.twitter.com/YOLxvHNkXt

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 26, 2025