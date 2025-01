Ο Τζο Μπάιντεν παρασημοφόρησε χθες Πέμπτη, υπό παρατεταμένες επευφημίες, την πρώην βουλευτή των Ρεπουμπλικάνων Λιζ Τσέινι, πολέμια του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που την έχει προειδοποιήσει πως ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με «μεγάλα προβλήματα» με τη δικαιοσύνη αφού αναλάβει τα καθήκοντά του, την 20ή Ιανουαρίου (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Kevin Lamarque).

Ο απερχόμενος δημοκρατικός πρόεδρος, προτού απονείμει σε συνολικά 20 προσωπικότητες το «προεδρικό μετάλλιο του πολίτη», εξήρε τους «αιρετούς οι οποίοι, σε δύσκολες περιόδους, ενήργησαν με τιμή και τιμιότητα για να εγγυηθούν πως η δημοκρατία μας τηρεί τις υποσχέσεις της».

President Biden just awarded Liz Cheney the Presidential Citizens Medal “for putting the American people over party.”🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/aiXhGp0ciF

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 2, 2025