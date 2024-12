Αντάρτες κατέστρεψαν τον τάφο του εκλιπόντος προέδρου Χαφέζ αλ Άσαντ, πατέρα του ανατραπέντος προέδρου Μπασάρ, στη γενέτειρα της οικογένειας στη βορειοδυτική Συρία..

Βίντεο που επαλήθευσε το BBC έδειξαν ένοπλους άνδρες να ψέλνουν καθώς περπατούσαν γύρω από το φλεγόμενο μαυσωλείο στην Καρντάχα.

Οι αντάρτες υπό την ηγεσία της τζιχαντιστικής ομάδας Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS) σάρωσαν όλη τη Συρία σε μια αστραπιαία επίθεση που ανέτρεψε την 54χρονη κυριαρχία της δυναστείας των Άσαντ.

