Η Συρία, το Ισραήλ και η «υπόσχεση» Νετανιάχου για επανασχεδιασμό του χάρτη της Μέσης Ανατολής

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έσπευσε γρήγορα κοντά στο νέο μέτωπο που άνοιξε από τις 8 Δεκεμβρίου στα ανατολικά του Ισραήλ, βλέποντας νέους κινδύνους, αλλά και ευκαιρίες.

Από ένα παρατηρητήριο στα -κατεχόμενα από το 1967 συριακά- Υψίπεδα του Γκολάν και με το βλέμμα του στραμμένο στη μετά Άσαντ Συρία, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ μίλησε για μια «ιστορική ημέρα για τη Μέση Ανατολή».

Όμως «δεν θα επιτρέψουμε σε καμία εχθρική δύναμη να λάβει θέσεις στα σύνορά μας», τόνισε, «δείχνοντας» καταρχάς τους τζιχαντιστές της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) και τον νέο ισχυρό άντρα της Συρίας, Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζολάνι, οι πατρογονικές «ρίζες» του οποίου είναι στα Υψίπεδα του Γκολάν.

Κατά τον Νετανιάχου, η κατεχόμενη περιοχή -μονομερώς προσαρτημένη από το 1981- «θα είναι για πάντα αναπόσπαστο μέρος του Ισραήλ».

Όμως ως κατοχική δύναμη και υπό την ακροδεξιά κυβέρνησή του, το Ισραήλ -εν αναμονή της δεύτερης προεδρίας Τραμπ και εκμεταλλευόμενο το κενό εξουσίας στη Συρία και τη στρατιωτική απεμπλοκή της Ρωσίας και του Ιράν από τη χώρα- ανοίγει «δρασκελιά».

Κατά το επίσημο αφήγημα του Τελ Αβίβ, στόχος δεν είναι η εμπλοκή στις εσωτερικές υποθέσεις της Συρίας, αλλά η προάσπιση της ασφάλειας του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας «προσωρινές» αυτές τις κινήσεις.

Δεν δίνει ωστόσο κανένα χρονοδιάγραμμα, είτε για την από αέρος καταστροφή του εναπομείναντος οπλοστασίου (χημικού και μη) του καθεστώτος Άσαντ -για «να μην πέσει σε λάθος χέρια»- είτε για την κατάληψη νέων εδαφών στη Συρία, παραβιάζοντας εκ νέου την εδαφική ακεραιότητά της και υπό συγκεχυμένη εικόνα.

