Ο στρατός του Ισραήλ έπληξε τουλάχιστον έξι πλοία του συριακού πολεμικού ναυτικού σε μια επίθεση στο λιμάνι της Λαττάκειας στη Συρία, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική εταιρεία ναυτασφαλειών Ambrey.

H Ambrey αναφέρει ότι το βίντεο δείχνει ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού να βυθίζεται και ότι πέντε άλλα είχαν βυθιστεί, χωρίς να έχει προκληθεί ορατή ζημιά στις υποδομές του λιμανιού.

Μια συριακή πηγή ασφαλείας δήλωσε χθες Δευτέρα στο Reuters ότι ο στρατός του Ισραήλ είχε στοχεύσει μια εγκατάσταση αεράμυνας κοντά στη Λαττάκεια. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε μετά την ανατροπή του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ από τις δυνάμεις των ανταρτών.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Footage Reveals Destruction at #Latakia Port After #Israeli Strikes

Circulating footage shows the extensive damage at Latakia #port in northwestern #Syria following heavy Israeli airstrikes overnight.

The attack has left significant devastation in the area.#Israel #Video #News pic.twitter.com/S7P5CViALz

— Ali Shunnaq 🖊 ★彡 𝒜𝓁𝒾 彡★ (@schunnaq) December 10, 2024