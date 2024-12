ΗΠΑ: «Αν η Τουρκία επιτεθεί στους Κούρδους θα επηρεαστούν βαρύτατα τα αμερικανικά συμφέροντα»

Οι τουρκικές και ισλαμιστικές επιθέσεις εναντίον των κουρδικών δυνάμεων στη Συρία αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για δεκάδες χιλιάδες αιχμαλώτους του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) που κρατούνται στη βορειοανατολική Συρία (Rojava) και πρέπει να τεθούν υπό έλεγχο, δήλωσε τη Δευτέρα ο γερουσιαστής των ΗΠΑ Λίντσεϊ Γκράχαμ που ανήκει σε υποεπιτροπές Άμυνας του Κογκρέσου.

«Η Τουρκία έχει εύλογες ανησυχίες σχετικά με διάφορες ομάδες που διαμένουν στη βορειοανατολική Συρία. Αλλά αν υπάρξει σύγκρουση μεταξύ της Τουρκίας και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων [SDF] ή αν η Τουρκία επιτεθεί στις κουρδικές δυνάμεις, αυτό θα θέσει σε κίνηση μια απόδραση από τις φυλακές του Ισλαμικού Κράτους, η οποία θα είναι εφιάλτης για την Αμερική», δήλωσε ο Γκράχαμ στο X.

Σχολίαζε τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα κατά στρατοπέδων και πρακτόρων του ISIS στη Συρία, όπως ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση του στρατού (CENTCOM).

«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στις κουρδικές δυνάμεις -που μας βοήθησαν να καταστρέψουμε το ISIS επί των ημερών του προέδρου [Ντόναλντ] Τραμπ- να απειλούνται από την Τουρκία ή τους ριζοσπάστες ισλαμιστές που έχουν καταλάβει τη Συρία», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός Γκράχαμ.

I appreciate the air strikes against ISIS targets in Syria, but it will not be enough. We have to ensure that the roughly 50,000 ISIS prisoners in northeastern Syria — being primarily held by Kurdish forces — are not released.

We should not allow the Kurdish forces — who helped…

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) December 9, 2024