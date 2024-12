30 χρόνια SAP στην Ελλάδα

Με κεντρικό θέμα «30 years Shaping Tomorrow Together» πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2024, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το Συνέδριο SAP Innovation Day 2024. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στο SAP Business AI και να ακούσουν πώς οι καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις της SAP συμβάλουν στην ενδυνάμωση του επιχειρείν, δημιουργώντας έναν ισχυρό ψηφιακό πυρήνα ώστε να επιτύχουν υψηλής ποιότητας απόδοση και ανάπτυξη.

Το φετινό συνέδριο αποτέλεσε ορόσημο για τη SAP Hellas, καθώς σηματοδότησε τα 30 χρόνια παρουσίας της εταιρείας στην Ελλάδα. Η εκδήλωση ξεκίνησε δυναμικά με την κεντρική παρουσίαση με τίτλο «AI Beyond the Hype», κατά την οποία ο κ. Παύλος Παναγιωτίδης, Global Head, Enterprise AI & Automation της SAP, και ο Δρ. Δημήτριος Λύρας, AI Solution Expert, Enterprise AI & Automation της SAP, παρουσίασαν πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο αλληλοεπίδρασης με τα συστήματα και κατέδειξαν τα επιχειρηματικά οφέλη που απορρέουν από την ενσωμάτωση νεοφυών τεχνολογιών της SAP στις σύγχρονες επιχειρηματικές διαδικασίες. Στην συνέχεια προσκλήθηκε επί σκηνής ο κ. Στράτος Θωμαδάκης, Chief Financial Officer της Viohalco, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ανέφερε: «Η συνδυαστική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και των ρομποτικών αυτοματισμών απλοποιεί τις χρηματοοικονομικές διαδικασίες, καθιστώντας τις πιο αποδοτικές και ακριβείς. H αξιοποίηση της τεχνολογίας αποτελεί πυλώνα του οράματος της Viohalco για τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο και ευέλικτο επιχειρηματικό μοντέλο» Παράλληλα, ανέδειξε τη δέσμευση των εταιρειών της Viohalco για την ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς της.

Κατά την διάρκεια του συνέδριου «SAP Innovation Day | 30 years Shaping Tomorrow Together», πραγματοποιήθηκαν 22 παράλληλες παρουσιάσεις όπου πάνω από 30 κορυφαία στελέχη από ΔΕΗ, DEMO S.A, HELLENiQ ENERGY, METLEN Energy and Metals, Κωτσόβολος, SARANTIS Group. Steelmet S.A, Viohalco, Accenture, Amazon Web Services, Deloitte, EY, KPMG, Microsoft, PwC, TEKA Systems, περιέγραψαν πως οι τεχνολογικές καινοτομίες επιταχύνουν και μετασχηματίζουν την επιχειρηματική στρατηγική. Αναφέρθηκαν σε προκλήσεις και ευκαιρίες και πως προετοιμάζονται για την επόμενη μέρα σε ένα διαρκές εξελισσόμενο επιχειρηματικό τοπίο.

Με την σύντομη παρέμβασή του ο Μάνος Ραπτόπουλος – President SAP Europe, Middle East and Africa, έδωσε την διεθνή διάσταση της στρατηγικής και των τεχνολογικών τάσεων, αναφέρθηκε σε κύρια επιτεύγματα και πως 30 χρόνια τώρα, η SAP Ηellas μαζί με τους πελάτες και το οικοσύστημα των συνεργατών της διαμορφώνει τον κλάδο και την αγορά. «Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι αυτό που θα συμβεί αλλά αυτό που ήδη συμβαίνει» επεσήμανε, «Το Business AI αλλάζει το παιχνίδι, ξεκλειδώνοντας ευκαιρίες και τροφοδοτώντας καινοτομία» ενώ υπογράμμισε πως η Ελλάδα σημειώνει αλματώδη ανάπτυξη σε τεχνολογίες αιχμής και πρέπει να συνεχίσει με αυτό τον ρυθμό.

Κατά την κεντρική ομιλία του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της SAP Hellas, Ανδρέας Ξηρόκωστας παρουσίασε την πορεία των 30 ετών της εταιρείας αναδεικνύοντας τον τρόπο που οι λύσεις της SAP έχουν επηρεάσει και διαμορφώσει τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό στην ελληνική αγορά. «Στα χρόνια αυτά πέτυχαμε πολλά σχεδιάζοντας το αύριο μαζί» ανέφερε. Η σύγχρονη τεχνολογία έχει την δύναμη να μετασχηματίζει ενώ μετασχηματίζεται συντελώντας στην δημιουργία ευέλικτων και αποτελεσματικών οργανισμών. «Πρέπει να αξιοποιήσουμε την δύναμη του ΑΙ όσο ακόμη αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα» δήλωσε κλείνοντας την εισήγησή του.

Οι ομιλίες ολοκληρώθηκαν με μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ του κ. Γιώργου Γεράρδου, Ιδρυτή και Προέδρου της Πλαίσιο Computers και του δημοσιογράφου κ. Απόστολου Μαγγηριάδη σχετικά με την εξέλιξη της Πλαίσιο. Ο κύριος Γεράρδος εξιστόρησε τα ορόσημα από το ξεκίνημα της Πλαίσιο, μίλησε για την φιλοσοφία, τις δυσκολίες που συνάντησε και την εταιρική κουλτούρα σε αυτά τα 55 χρόνια πορείας, ενώ μοιράστηκε συμβουλές και εμπειρίες για το μοντέλο επιτυχίας του και τη σημασία της προετοιμασίας για τις αναδυόμενες προκλήσεις.

Παράλληλα με τις εργασίες του «SAP Innovation Day | 30 years Shaping Tomorrow Together», φιλοξενήθηκε και η εκδήλωση του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητήριου (AMCHAM) με θέμα «Συζητώντας με τους νέους για επαγγελματικές ευκαιρίες και επιχειρηματικότητα» oπού οι νέοι της χώρας μας είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και συνομιλήσουν με ανώτατα στελέχη και να εμπνευστούν από ιστορίες επιχειρηματικής επιτυχίας αλλά και να γνωρίσουν τις επαγγελματικές ευκαιρίες που προκύπτουν από την ψηφιακή επανάσταση. Περισσότερα με την πρωτοβουλία αυτή θα βρείτε σε αυτό το link.

Το συνέδριο σημείωσε ρεκόρ συμμετοχής και αποτέλεσε ένα συναρπαστικό ταξίδι στη σφαίρα της τεχνολογικής καινοτομίας και του επιχειρησιακού μετασχηματισμού, αναδεικνύοντας την ανάγκη των επιχειρήσεων να βρίσκονται ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις. Η εκδήλωση έκλεισε με μια μεγάλη γιορτή τον εορτασμό για τα 30 χρόνια της SAP, με τον κ. Ξηρόκωστα να δηλώνει «Ευχαριστούμε τους πελάτες και τους συνεργάτες μας για την εμπιστοσύνη και για όσα έχουμε πετύχει μαζί ως τώρα. Στόχος παραμένει να συνεχίσουμε να διαμορφώνουμε το αύριο μαζί»