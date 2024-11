Τιμωρία επτά αγωνιστικών στον Μπεντανκούρ για την ρατσιστική επίθεση στον Σον

Ο Ροντρίγκο Μπεντανκούρ της Τότεναμ τιμωρήθηκε με αποκλεισμό επτά αγώνων, καθώς ο Ουρουγουανός μέσος έκανε ρατσιστικό σχόλιο για τον κορεατικό λαό, όταν μιλούσε για τον συμπαίκτη του, Σον Χέουνγκ-Μιν, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εμφάνισης, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας (FA).

Ο Μπεντανκούρ είχε αρνηθεί την κατηγορία, αλλά μια ανεξάρτητη επιτροπή αποφάσισε ότι ήταν αποδεδειγμένη και του επέβαλε, εκτός από τον αποκλεισμό, και πρόστιμο 100.000 λιρών (περίπου 120.000 ευρώ).

Η FA ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ο Μπεντανκούρ «ενήργησε με ανάρμοστο τρόπο και/ή χρησιμοποίησε προσβλητικές και/ή υποτιμητικές εκφράσεις και/ή έβλαψε την εικόνα του αθλήματος».

Rodrigo Bentancur will miss matches against Man City, Chelsea, Man United and Liverpool after being given a seven-game ban ⚪🚨 pic.twitter.com/c43WHt6yLC

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 18, 2024