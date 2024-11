Χεζμπολάχ: «Δεν έχει υπάρξει επίσημη πρόταση εκεχειρίας από το Ισραήλ»

Η Χεζμπολάχ δεν έχει λάβει οποιαδήποτε πρόταση για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος. Προηγουμένως ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε πως οι διπλωματικές προσπάθειες σημείωσαν «πρόοδο».

Ταυτόχρονα τα ισραηλινά ΜΜΕ έχουν δημοσιεύσει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε μια πρόταση για κατάπαυση του πυρός.

«Μέχρι τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, τίποτα επίσημο δεν έχει έρθει στον Λίβανο ή σε εμάς σε αυτό τον τομέα», δήλωσε ο επικεφαλής του γραφείου Τύπου της Χεζμπολάχ Μοχάμαντ Αφίφ σε συνέντευξη Τύπου στα νότια προάστια της Βηρυτού.

«Πιστεύω πως είμαστε ακόμη στη φάση της βολιδοσκόπησης και της παρουσίασης αρχικών ιδεών και προληπτικών συζητήσεων. Ωστόσο μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάτι πραγματικό», πρόσθεσε.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε σήμερα πως έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο όμως η εφαρμογή της παραμένει το πιο σημαντικό στοιχείο.

«Υπάρχει πρόοδος», είπε σήμερα ο Σάαρ σε συνέντευξη Τύπου και πρόσθεσε «όμως η κύρια πρόκληση θα είναι να εφαρμοστεί αυτό που θα συμφωνηθεί».

Η εφημερίδα Israel Hayom ανέφερε την Κυριακή 11 Νοεμβρίου, πως έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στις διπλωματικές διαπραγματεύσεις σχετικά με μια προτεινόμενη κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Αυτή η συμφωνία θα απαιτήσει την αποχώρηση της Χεζμπολάχ βόρεια του ποταμού Λιτάνι, την απαγόρευση της στρατιωτικής παρουσίας της κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, ενώ οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις IDF θα επιστρέψουν στα διεθνή σύνορα.

Opinion | More than a month into the maneuver in Lebanon, it has become apparent that this conflict holds lessons we must urgently absorb.https://t.co/EyXMDKJ3k0

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 11, 2024