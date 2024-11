Ρούμπεν Ντίαζ: «Λατρεύουμε να βλέπουμε τον κόσμο να αμφιβάλλει για εμάς» (vid)

Η Μάντσεστερ Σίτι ηττήθηκε και από τη Μπράιτον με 2-1 για την 11η αγωνιστική της Premier League, σε ματς που βρέθηκε να προηγείται κιόλας με γκολ του Χάαλαντ, με αυτή να είναι η τέταρτη συνεχόμενή της ήττα σε όλες τις διοργανώσεις.

Μάλιστα, ο εκ των αρχηγών των «πολιτών», Ρούμπεν Ντίαζ, σε δηλώσεις του υπεραμύνθηκε της ομάδας του και σχολίασε με ιδιαίτερα… καυστικό τρόπο τους επικριτές της Σίτι.

Ruben Dias says Manchester City’s bad spell is «normal».

🗣»Mostly because so many people want to take us down» 👀#BBCFootball pic.twitter.com/IVtfwj4UAc

— Match of the Day (@BBCMOTD) November 11, 2024