«No Rodri, no party»: Η μεγαλύτερη κρίση της Μάντσεστερ Σίτι και η πιο δύσκολη διαχείριση του Πεπ (pics)

Η Μάντσεστερ Σίτι διανύει τη δυσκολότερη περίοδο της επί Πεπ Γκουαρντιόλα, καθώς για πρώτη φορά έχει υποστεί τέσσερις σερί ήττες σε όλες τις διοργανώσεις. Οι «πολίτες» παραπαίουν το τελευταίο διάστημα, οι πολλοί τραυματισμοί τους έχουν «γονατίσει», όμως είναι ξεκάθαρο πως η απουσία του Ρόδρι είναι αυτή που έχει προκαλέσει τεράστια ζημιά στους πρωταθλητές Αγγλίας.

Ο Καταλανός τεχνικός είναι σε δύσκολη θέση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του συμπατριώτη του και κορυφαίου παίκτη στον κόσμο για φέτος, αφού το τίμημα είναι τεράστιο. Οι αριθμοί και η στατιστική μιλούν από μόνοι τους για το πόσο σημαντικός είναι για το παιχνίδι της Σίτι ο νικητής της Χρυσής Μπάλας.

Η Σίτι προέρχεται από τέσσερις σερί ήττες (Τότεναμ, Μπόρνμουθ, Σπόρτινγκ και Μπράιτον), κάτι που είχε να συμβεί πάρα πολλά χρόνια και περνάει μια άνευ προηγουμένου κρίση. Έχει «χτυπηθεί» από τραυματισμούς, έχει θέμα ακόμη και να συμπληρώσει αποστολή και ουσιαστικά μιλάμε για μία από τις πιο πλήρεις ομάδες στον κόσμο, όμως καλώς ή κακώς η «καταστροφή» έχει έρθει χάρη στη ρήξη χιαστού του Ρόδρι στην αναμέτρηση με την Άρσεναλ. Ένας τραυματισμός που θα τον αφήσει εκτός για όλη τη χρονιά και αποτελεί τεράστιο «πλήγμα» για τους πολίτες.

Ο Ισπανός σπουδαίος μέσος έχει μόνο μία ήττα σε 81 παιχνίδια με τη Σίτι, ενώ οι πολίτες χωρίς εκείνον στην ενδεκάδα τους έχουν εννέα ήττες σε 25 ματς. Με συνοπτικές διαδικασίες και με τη γλώσσα των αριθμών, η αγγλική ομάδα χωρίς τον Ισπανό χάνει το 36% των αγώνων της, ενώ με εκείνον στο χορτάρι μόλις το 1,2%. Από πέρσι όταν ξεκίνησε η χρονιά η Σίτι είχε σε 36 ματς με τον Ρόδρι βασικό 0 ήττες και στα 13 ματς που δεν έπαιξε είχε 5 ήττες!

🚨🚨| Manchester City since start of last Premier League season:

☑️ With Rodri: 0 losses in 36 games

❌ Without Rodri: 5 losses in 13 games pic.twitter.com/FXiT1BPvvW

— CentreGoals. (@centregoals) November 9, 2024