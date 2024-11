Μια από τις πρώτες προτεραιότητες του Ντόναλντ Τραμπ όταν θα αναλάβει πρόεδρος των ΗΠΑ τον ερχόμενο Ιανουάριο θα είναι να κάνει τα σύνορα της χώρας «ισχυρά και ανθεκτικά».

Ο νικητής των προεδρικών εκλογών μίλησε στο NBC News και όταν ρωτήθηκε για την υπόσχεσή του για μαζικές απελάσεις μεταναστών, τόνισε ότι η κυβέρνησή του δεν θα έχει «καμία επιλογή» παρά να τις κάνει.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί τη σαρωτική νίκη του επί της Κάμαλα Χάρις ως μια εντολή «να φέρει την κοινή λογική» στη χώρα.

«Προφανώς πρέπει να κάνουμε τα σύνορα ισχυρά και ανθεκτικά και, ταυτόχρονα, θέλουμε να έρχονται άνθρωποι στη χώρα μας», είπε. «Και ξέρετε, δεν είμαι κάποιος που λέει, ‘Όχι, δεν μπορείτε να έρθετε’. Θέλουμε να έρθουν οι άνθρωποι», υποστήριξε.

NEW: In interview with @NBCNews, President-elect Trump says his mass deportation plan is «not a question of a price tag. It’s not — really, we have no choice.» https://t.co/IdGp7LGJEg

— NBC News (@NBCNews) November 7, 2024