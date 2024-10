Ο προεδρικός υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας χθες, σε μία προεκλογική εκδήλωση επανέλαβε τους ισχυρισμούς του, που δεν έχουν τεκμηριωθεί, ότι οι μετανάστες στο Οχάιο τρώνε κατοικίδια ζώα, λέγοντας στους Λατίνους ψηφοφόρους ότι “σας λέω αυτά που έχουν αναφερθεί”.

Ο Τραμπ τις προηγούμενες εβδομάδες έχει αναφερθεί με έμφαση στον παραπάνω ισχυρισμό του, που έχει γίνει διαδοθεί ευρέως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ότι μετανάστες από την Αϊτή στο Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο κλέβουν τα κατοικίδια των κατοίκων ή άγρια ζώα από τα πάρκα, προκειμένου να τραφούν.

Από την άλλη μεριά, δεν υπάρχουν αξιόπιστες αναφορές ότι οι μετανάστες από την Αϊτή τρώνε κατοικίδια και αξιωματούχοι από το Οχάιο – συμπεριλαμβανομένων και Ρεπουμπλικάνων – έχουν επαναληπτικά δηλώσει ότι η ιστορία αυτή δεν είναι αληθινή.

