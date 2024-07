Σε όλη την προεκλογική εκστρατεία του ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τους μετανάστες για αύξηση της εγκληματικότητας, ένα επιχείρημα που αναμένεται να επαναληφθεί στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Μιλγουόκι.

Οι διαθέσιμες μελέτες δείχνουν όμως ότι οι μετανάστες δεν είναι πιθανότερο να εμπλακούν σε βίαιες ενέργειες, αναφέρει το Reuters.

Τι λέει ο Τραμπ για τους μετανάστες και το έγκλημα;

Ο Τραμπ, ο ρεπουμπλικανός αντίπαλος του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, εστιάζεται σε εγκλήματα που διαπράττονται από παράτυπους μετανάστες ως επιχείρημα για αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα.

Υποστηρίζει ότι οι πολιτικές του νυν προέδρου είναι υπερβολικά επιεικείς και περιγράφει μια υποτίθεται επικίνδυνη κατάσταση ως «το έγκλημα των μεταναστών του Μπάιντεν».

O Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει απάνθρωπη φρασεολογία για να περιγράψει τους παράτυπους μετανάστες, αποκαλώντας τους «ζώα» σε αναφορές του για φερόμενα εγκλήματα και υποστηρίζοντας ότι «δηλητηριάζουν το αίμα της χώρας», μια ξενοφοβική φράση που παραπέμπει στη ρητορική των Ναζί. Απαντώντας στις επικρίσεις, ο ρεπουμπλικανός υποψήφιος πρόεδρος υποστήριξε πως δεν είχε ιδέα ότι ο Χίτλερ χρησιμοποιούσε παρόμοια φρασεολογία.

Ο Τραμπ έχει εστιάσει σε υποθέσεις γυναικών και κοριτσιών που φέρονται να δολοφονήθηκαν από παράτυπους μετανάστες, ένα χαρτί που έχει παίξει επανειλημμένα από τότε που έθεσε για πρώτη φορά υποψηφιότητα το 2015.

Στη διάρκεια ντιμπέιτ με τον Μπάιντεν τον Ιούνιο, επανέλαβε αστήρικτους ισχυρισμούς για κύμα εγκληματικότητας λόγω της παράνομης μετανάστευσης, επικαλούμενος την περίπτωση μιας 12χρονης την οποία φέρονται να δολοφόνησαν δύο μετανάστες από τη Βενεζουέλα.

Τον Απρίλιο, η Ρεπουμπλικανική Εθνική Επιτροπή λάνσαρε ιστοσελιδα με τίτλο «Το Λουτρό Αίματος του Μπάιντεν» που παρουσιάζει περιστατικά με μετανάστες σε εννέα αμερικανικές πολιτείες.

Όταν το Reuters ρώτησε σχετικά το επιτελείο της καμπάνιας Τραμπ, ο εκπρόσωπός του Στίβεν Σεούνγκ απάντησε με μια λίστα ειδησεογραφικών άρθρων για φερόμενα εγκλήματα παράτυπων μεταναστών.

Πώς απαντά ο Μπάιντεν;

Στο πολυσυζητημένο ντιμπέιτ του Ιουνίου, το οποίο θεωρήθηκε πανωλεθρία για τον Μπάιντεν που πάσχιζε να βρει τα λόγια του, ο νυν πρόεδρος δεν κατάφερε να καταρρίψει το αφήγημα του Τραμπ για την εγκληματικότητα.

Τον Μάρτιο, η ρεπουμπλικανή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, διέκοψε τον Μπάιντεν κατά την ομιλία του για την κατάσταση του έθνους και τον προκάλεσε να αναγνωρίσει την περίπτωση της Λέικεν Ράιλι, μια 22χρονη φοιτήτρια Νοσηλευτικής από την Τζόρτζια που φέρεται να δολοφονήθηκε από παράτυπο μετανάστη από τη Βενεζουέλα.

Ο Μπάιντεν απάντησε λέγοντας ότι η Ράιλι ήταν «μια αθώα γυναίκα που σκοτώθηκε από έναν παράνομο». Στη συνέχεια διερωτήθηκε πόσοι σκοτώνονται από «νόμιμους». Αργότερα είπε ότι μετάνιωσε που χαρακτήρισε τον φερόμενο δολοφόνο ως «παράνομο» και ότι ο σωστός όρος είναι «παράτυπος» (undocumented).

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Αλεχάντρο Μαγιόρκας, αρμόδιος για τη φύλαξη των συνόρων, δήλωσε σε πάνελ τον Απρίλιο ότι διαφωνεί κάθετα με τις απόπειρες «να δαιμονοποιηθούν όλοι μετανάστες λόγω των ενεργειών ενός προσώπου».

Η ρητορική περί έξαρσης της βίας χρησιμοποιείται για να «διαλυθεί η χώρα» υποστήριξε τον ίδιο μήνα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιέρ.

Διαπράττουν οι μετανάστες περισσότερα εγκλήματα;

Ένας σημαντικός αριθμός μελετών από πανεπιστήμια και δεξαμενές σκέψεις δείχνει ότι οι μετανάστες δεν είναι πιθανότερο να διαπράξουν εγκλήματα σε σχέση με όσους γεννήθηκαν στις ΗΠΑ.

Ένας μικρότερος αριθμός ερευνών εστιάζουν ειδικά στην εγκληματικότητα μεταξύ των μεταναστών, και πάλι όμως δεν βλέπουν διαφορά σε σχέση με τους ντόπιους Αμερικανούς.

Μερικές μελέτες που επέλεξε το Reuters:

«Μετανάστευση και Έγκλημα» του Χάρις Κιούμπριν, καθηγητή Εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Έρβιν, και του Γκράαμ Ούσεϊ, καθηγητή Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο «William & Mary». Δημοσιεύτηκε το 2019 στην επιθεώρηση Annual Review of Criminology.

Η μελέτη είναι μια μετα-ανάλυση περισσότερων από 50 προηγούμενων ερευνών για τη σχέση ανάμεσα στο έγκλημα και τη μετανάστευση την περίοδο 1994-2014. Δεν εντόπιζε καμία σημαντική σύνδεση ανάμεσα στα δύο.

Οι ερευνητές εξέτασαν περισσότερες πλευρές του ζητήματος σε βιβλίο που δημοσιεύτηκε πέρυσι και κατέληγε στο ίδιο συμπέρασμα.

«Νομοταγείς Μετανάστες» της ομάδας του Ραν Αμπραμίτζκι, καθηγητή Οικονομικών στο Στάνφορντ. Δημοσιεύτηκε φέτος από το Εθνικό Γραφείο Οικονομικής Έρευνας.

Η μελέτη βασίστηκε σε δημογραφικά δεδομένα και διαπίστωνε ότι οι μετανάστες ήταν λιγότερο πιθανό να τιμωρηθούν με ποινή φυλάκισης σε σχέση με όσους γεννήθηκαν στις ΗΠΑ σε μια περίοδο 150 ετών.

«Σύγκριση του δείκτη εγκληματικότητας ανάμεσα στους παράτυπους μετανάστες, τους νόμιμους μετανάστες και ιθαγενείς των ΗΠΑ στο Τέξας» του Μάικλ Λάιτ, καθηγητή Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν στο Μάντισον και δύο συνεργατών του. Η μελέτη δημοσιεύτηκε το 2020 στο Proceedings of the National Academy of Sciences.

Η μελέτη αξιοποίησε δεδομένα του υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας για το διάστημα 2012-18. Διαπιστώνει ότι οι παράνομοι μετανάστες είναι η ομάδα με τις μικρότερες πιθανότητες σύλληψης για κακουργήματα. Δεν βρίσκει επίσης ενδείξεις αύξησης της εγκληματικότητας μεταξύ των μεταναστών.

Σε διαφορετική μελέτη του 2017, η οποία βασίστηκε σε δεδομένα και για τις 50 αμερικανικές πολιτείες, ο Λάιτ κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η παράνομη μετανάστευση δεν αυξάνει το βίαιο έγκλημα. Επόμενη μελέτη του ερευνητή το 2018 δεν εντόπιζε σύνδεση ανάμεσα στην παράνομη μετανάστευση και τους θανάτους από τροχαία που προκαλούνται από μεθυσμένους οδηγούς.

Έρευνα του Ινστιτούτου Cato από την ομάδα του ερευνητή Άλεξ Νάουραστε. Η φιλελεύθερη δεξαμενή σκέψης έχει δημοσιεύσει αρκετές εκθέσεις που δείχνουν ότι οι μετανάστες στις ΗΠΑ διαπράττουν κατά μέσο όρο λιγότερα εγκλήματα από όσους γεννήθηκαν στις ΗΠΑ.

Σε πρόσφατο άρθρο γνώμης στην εφημερίδα USA Today, ο Νάουραστε επικαλέστηκε νεότερες έρευνες που διαπιστώνουν ότι οι παράτυποι μετανάστες στο Τέξας ήταν 26% λιγότερο πιθανό να καταδικαστούν για φόνο την περίοδο 2013-22, σε σχέση με όσους γεννήθηκαν στις ΗΠΑ.

Πόσο αξιόπιστα είναι τα δεδομένα;

Αρκετές από τις παραπάνω μελέτες πραγματοποιήθηκαν από πανεπιστημιακούς ερευνητές και δημοσιεύτηκαν σε επιθεωρήσεις έπειτα από ανεξάρτητο έλεγχο.

Χρησιμοποιούν μια ποικιλία πηγών, όπως τα δεδομένα απογραφών, και εκτιμούν τον αριθμό των παράτυπων μεταναστών στις ΗΠΑ.

Αρκετές μελέτες που εκτιμούν την εγκληματικότητα των παράτυπων μεταναστών βασίστηλαν σε δεδομένα του υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας, το οποίο καταγράφει τους παράτυπους μετανάστες και τις συλλήψεις.

Σύμφωνα με τον Μάικλ Λάιτ, έναν από τους ερευνητές που αξιοποίησαν δεδομένα του Τέξας, είπε ότι η εγκληματικότητα πιθανότατα ποικίλλει από πολιτεία σε πολιτεία, όμως τα δεδομένα του Τέξας είναι τα καλύτερα διαθέσιμα.

Ο Νάουραστερ, ο ερευνητής του Ινστιτούτου Cato, επισήμανε ότι η εικόνα θα ήταν πιο σαφής αν όλες οι πολιτείες κατέγραφαν δεδομένα όπως το Τέξας.

Υπάρχουν μελέτες που ενοχοποιούν τους μετανάστες;

Το Κέντρο Μελετών για τη Μετανάστευση (CIS), ερευνητική ομάδα που υποστηρίζει τους ελέγχους στα σύνορα, έχει υποστηρίξει ότι τα δεδομένα του Τέξας δεν καταγράφουν όλα τα εγκλήματα παράτυπων μεταναστών.

Το CIS υποστήριξε το 2022 ότι τόσο ο Λάιτ όσο και ο Νάουραστε δεν έλαβαν υπόψη τους μετανάστες που αναγνωρίστηκαν ως παράτυποι μετά τη φυλάκισή τους. Ο Νάουραστερ απάντησε στην κριτική λέγοντας ότι το Κέντρο διπλομετρά κάποιους δράστες που βρίσκονται παράνομα στη χώρα.

Σε δική του εξάλλου έρευνα το 2009, το CIS διαπίστωνε πως «δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι οι μετανάστες διαπράττουν αδικήματα σε υψηλότερη ή μικρότερη συχνότητα από ό,τι άλλες ομάδες».

Μελέτη του 2017 που εξέταζε δεδομένα από τις πολιτειακές φυλακές της Αριζόνα το διάστημα 1985-2017 εκτιμούσε ότι οι παράτυποι μετανάστες είναι πιο πιθανό να καταδικαστούν για εγκλήματα. Τη μελέτη υπέγραφε ο συντηρητικός οικονομολόγος Τζον Λοτ, ο οποίος διαπίστωνε ότι οι παράτυπο μετανάστες στις ΗΠΑ τείνουν να διαπράττουν πιο σοβαρά αδικήματα και να εκτίουν μεγαλύτερες ποινές φυλάκισης.

Ο Νάουραστερ του Ινστιτούτου Cato επέκρινε τη μελέτη υποστηρίζοντας ότι ο Λοτ είχε συμπεριλάβει μετανάστες που βρίσκονταν νόμιμα στις ΗΠΑ και πιθανώς παραβίασαν τους όρους της βίζας τους διαπράττοντας αδικήματα.

Είναι πιθανό να έχουν αλλάξει οι τάσεις;

Τα δεδομένα των μελετών έχουν συνήθως ηλικία αρκετών ετών, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτικά για το παρόν ή το μέλλον.

Παρόλα αυτά, ορισμένες μελέτες αναγνωρίζουν τάσεις που επιμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Αρκετοί ερευνητές επισήμαναν ότι περισσότερες οικογένειες και ασυνόδευτα παιδιά συλλαμβάνονται να περνούν τα σύνορα την τελευταία δεκαετία, ομάδες που είναι λιγότερο πιθανό να παρανομήσουν.

Ο Μάικλ Λάιτ, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Ουισκόνσιν στο Μάντισον, επισήμανε ότι η συνολική εικόνα που προκύπτει από τους μελέτες αθωώνει τους παράτυπους μετανάστες.

«Φυσικά, άτομα που γεννήθηκαν στο εξωτερικό έχουν διαπράξει εγκλήματα» είπε. «Διαπράττουν όμως τα άτομα που γεννήθηκαν στο εξωτερικό εγκλήματα σε δυσανάλογα υψηλή συχνότητα σε σχέση με τους ιθαγενείς; Η απάντηση είναι οριστικά όχι».