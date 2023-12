Τραμπ: Δεν έχω διαβάσει το Mein Kampf του Χίτλερ, αλλά οι «μετανάστες καταστρέφουν το αίμα της χώρας μας»

Αφού δέχθηκε σκληρές επικρίσεις διότι δήλωσε πως οι μετανάστες «δηλητηριάζουν το αίμα της χώρας μας», ο Ντόναλντ Τραμπ (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Carlos Barria) απέρριψε κάθε σύγκριση με τον Αδόλφο Χίτλερ, διαβεβαιώνοντας πως «δεν διάβασε ποτέ» το βιβλίο Mein Kampf («Ο Αγών Μου») του ναζί δικτάτορα.

Ομως «είναι αλήθεια ότι καταστρέφουν το αίμα της χώρας μας, αυτό κάνουν, καταστρέφουν τη χώρα μας», επέμεινε ο ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος, υποψήφιος για την επανεκλογή του το 2024, κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης προχθές Τρίτη στην Αιοβα.’

Trump: “It’s true, they’re destroying the blood of our country… They don’t like it when I said that. And I never read Mein Kampf. They said, ‘Oh, Hitler said that’ — in a much different way.”

Follow: @AFpost pic.twitter.com/gmAa2LqJCF

— AF Post (@AFpost) December 20, 2023