ΗΠΑ: Οι δηλώσεις του Τραμπ για τους μετανάστες «απηχούν» τους «φασίστες», λέει ο Λευκός Οίκος

Δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Sam Wolfe) για τους μετανάστες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις χθες Κυριακή στις ΗΠΑ, με την αμερικανική προεδρία να καταγγέλλει πως εκφέρει λόγο που «απηχεί» τη ρητορική των «φασιστών».

«Δηλητηριάζουν το αίμα της χώρας μας», είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης προχθές Σάββατο στο Νιου Χάμσαϊρ, επιτιθέμενος στην πολιτική της κυβέρνησης των Δημοκρατικών στο μεταναστευτικό.

Trump: They’re poisoning the blood of country.. They poison mental institutions and prisons all over the world not just in South America… but all over the world they’re coming into our country from Africa, from Asia pic.twitter.com/fv38EABo1a

— Acyn (@Acyn) December 16, 2023