ΗΠΑ: Ο Τραμπ θα αποδώσει σε νοθεία τυχόν ήττα του στις προκριματικές, λέει ο ΝτεΣάντις

Ο κυβερνήτης της Φλόριντας Ρον ΝτεΣάντις έριξε καρφιά χθες Παρασκευή εναντίον του συνυποψήφιου για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ θα επιχειρούσε «να απονομιμοποιήσει τα αποτελέσματα» σε περίπτωση που έχανε μια πολιτεία όπως την Αιοβα ή το Νιου Χάμσαϊρ τον επόμενο μήνα (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, ο Ντε Σάντις, αριστερά, ως κυβερνήτης της Φλόριντας με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο).

«Εάν ο Τραμπ χάσει, θα κάνει λόγο για κλοπή… χωρίς αμφιβολία», είπε ο ΝτεΣάντις σε προεκλογική εκδήλωση στο Κόνκορντ του Νιου Χάμσαϊρ. Βίντεο από τη συγκεκριμένη εκδήλωση δημοσιοποίησε στα κοινωνικά δίκτυα η ηλεκτρονική έκδοση του Fox News.

“If Trump loses, he will say it’s stolen no matter what,” @RonDeSantis said in response to my question on whether he expects the former President to accept results in Iowa and New Hampshire. @NewsNation pic.twitter.com/ityMqD2GOL

— Libbey Dean (@LibbeyDean_) December 15, 2023