Τσιτσιπάς: «Είχα στομαχικές διαταραχές» (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δυσκολεύτηκε αλλά εν τέλει κατάφερε να επικρατήσει του Ρομπέρτο Καρμπάλες Μπαένα με 2-1 σετ και να πάρει την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο του Paris Masters.

Ο Έλληνας τενίστας μίλησε μετά το παιχνίδι και αναφέρθηκε στο πρώτο σετ, στο οποίο δεν ήταν καλός, επισημαίνοντας ότι αντιμετώπισε κάποιες στομαχικές διαταραχές που τον επηρέασαν.

Not feeling well because of an upset stomach. Nothing serious luckily pic.twitter.com/otyRbfYRBO

