Θλίψη: «Έφυγε» από τη ζωή πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών ο Τζερόντ Μουστάφ, πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, βυθίζοντας σε πένθος τον χώρο του μπάσκετ.

Ο Αμερικανός σέντερ είχε φορέσει την φανέλα του Δικεφάλου του Βορρά στο ξεκίνημα της σεζόν 1994-95, ωστόσο ένας τραυματισμός μέσα στην χρονιά τον άφησε εκτός δράσης.

Παρόλα αυτά, είχε προλάβει πάντως αφήσει το… αποτύπωμά του, όταν στο ντεμπούτο του είχε οδηγήσει τον ΠΑΟΚ σε νίκη στην έδρα της Μακάμπι Τελ Αβιβ για το Κύπελλο Πρωταθλητριών, με 76-84, σημειώνοντας 19 πόντους και μαζεύοντας 8 ριμπάουντ.

«Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Τζερόντ Μουστάφ που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών. Ο Τζερόντ Μουστάφ έπαιξε για #PAOK στην αρχή της σεζόν 1994-95».

We express our warmest condolences to the family of Jerrod Mustaf who passed away at the age of 55.

Jerrod Mustaf played for #PAOK at the beginning of 1994-95 season.

R.I.P. pic.twitter.com/gNvrsjRZT1

— PAOK BC (@PAOKbasketball) October 29, 2024