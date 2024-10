Ο Μαζράουϊ έκανε επέμβαση στην καρδιά

Ο παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Νουσαίρ Μαζράουι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στην καρδιά και για τον λόγω αυτό υποβλήθηκε σε επέμβαση. Το χειρουργείο ήταν επιτυχημένο και θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες εβδομάδες.

Πιο συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι ο 26χρονος πάσχει από αρρυθμίες, δηλαδή η καρδιά του χτυπά πολύ γρήγορα ή πολύ αργά με μη δικαιολογημένες μεταβολές και υπό καταστάσεις ηρεμίας.

Βέβαια αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο διεθνής Μαροκινός βρίσκεται αντιμέτωπος με καρδιακό πρόβλημα, αφού τον Ιανουάριο του 2023 διαγνώστηκε με φλεγμονή του καρδιακού ιστού, μερικούς μήνες αφότου είχε «κολλήσει» Covid-19. Τότε, είχε μείνει εκτός για περίπου έξι εβδομάδες.

🚨🔴 Man United’s Noussair #Mazraoui has successfully undergone a minor precautionary corrective procedure after experiencing heart palpitations ✔️

It is expected that the #MUFC full-back will fully recover and be available again within a few weeks.

⚠️ We’ve been told that an… pic.twitter.com/O14MwsfGu1

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 10, 2024