Σαν σήμερα ανοίγει για πρώτη φορά το Moulin Rouge – 10 πράγματα που ίσως δεν ξέρετε για το θρυλικό καμπαρέ

Το 1951 γίνεται η τρίτη ανακαίνιση και αρχίζει μία νέα εποχή παρέλασης αστέρων. Μεταξύ αυτών και ο Σαρλ Αζναβούρ, τραγουδιστής σύμβολο της Γαλλίας.

On stage, in the venue or behind the scenes … Charles Aznavour was a regular guest at the Moulin Rouge since 1954, when he made his first appearance there. pic.twitter.com/8rbDzykG62

— Le Moulin Rouge (@moulinrouge) October 2, 2018