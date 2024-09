Ένας θανατοποινίτης πέθανε από μια αμφιλεγόμενη νέα μέθοδο εκτέλεσης που έχει χρησιμοποιηθεί σε ανθρώπους μόνο μία φορά στο παρελθόν στις ΗΠΑ.

Ο Alan Eugene Miller κηρύχθηκε νεκρός στις 18:38 τοπική ώρα, την περασμένη Πέμπτη, σε φυλακή της νότιας Αλαμπάμα.

Ο Μiller είχε καταδικαστεί για τις δολοφονίες το 1999 των Terry Lee Jarvis, 39 ετών, Lee Holdbrooks, 32 ετών, και Christopher Yancy, 28 ετών.

Τα θύματα βρέθηκαν με αρκετές πληγές από σφαίρες, καθώς οι εισαγγελείς είπαν ότι σκότωσε τους Holdbrooks και Yancy στον χώρο εργασίας τους και στη συνέχεια πήγε σε μια δεύτερη επιχείρηση για να πυροβολήσει τον Jarvis.

Οι δολοφονίες συνέβησαν σε επιχειρήσεις όπου ο δράστης είχε εργαστεί ή είχε εργαστεί στο παρελθόν.

Πριν από την εκτέλεσή του, τον επισκέφθηκαν τρεις δικηγόροι, οι δύο αδελφές του, ο αδελφός του, ο κουνιάδος του, ένας πνευματικός σύμβουλος και ένας σύντροφος.

Για το τελευταίο του γεύμα, έφαγε μια μπριζόλα χάμπουργκερ, ψητή πατάτα και μερικές πατάτες τηγανιτές.

Στη συνέχεια ο 59χρονος αντιμετώπισε τον θάνατό του με τη μέθοδο του αερίου αζώτου.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους που ήταν μάρτυρες του θανάτου του, τα τελευταία λόγια του Miller ήταν: «Δεν έκανα τίποτα για να είμαι εδώ μέσα» και «Δεν έκανα τίποτα για να είμαι στην πτέρυγα των θανατοποινιτών».

