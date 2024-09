Δαπάνες που ξεπερνούν ως ποσοστό του ΑΕΠ το σχέδιο Μάρσαλ που ανασυγκρότησε την Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εκτιμά ότι χρειάζεται η ευρωπαϊκή οικονομία για να αναγεννηθεί και να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ και την Κίνα, ο Μάριο Ντράγκι στην πολυαναμενόμενη έκθεση για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Στο εισαγωγικό τμήμα της 400 σελίδων έκθεσης ο πρώην κεντρικός τραπεζίτης και πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι τονίζει ότι το μπλοκ χρειάζεται πρόσθετες επενδύσεις ύψους 750-800 δισ. ετησίως, ήτοι έως και 5% του ΑΕΠ για να μεταμορφωθεί η οικονομία του.

Για να καλυφθούν οι δαπάνες αυτές η Ευρώπη θα πρέπει να εκδίδει σε τακτές εκδόσεις κοινά ομόλογα.

«Ο ιδιωτικός τομέας είναι απίθανο να μπορέσει να χρηματοδοτήσει τη μερίδα του λέοντος αυτής της επένδυσης χωρίς τη στήριξη του δημόσιου τομέα», έγραψε ο Μάριο Ντράγκι, προσθέτοντας ότι «θα χρειαστεί κάποια κοινή χρηματοδότηση για επενδύσεις σε βασικά ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά, όπως η πρωτοποριακή καινοτομία». Ο Μάριο Ντράγκι επανέλαβε την έκκληση για ένα κοινό ασφαλές περιουσιακό στοιχείο και κοινή χρηματοδότηση της ΕΕ για την υποστήριξη «ευρωπαϊκών δημόσιων αγαθών», όπως η κοινή ενεργειακή υποδομή και οι κοινές αμυντικές προμήθειες, καθώς και νέες εισφορές σε επίπεδο ΕΕ για τη χρηματοδότηση πιο αποτελεσματικών δαπανών μέσω του κοινού προϋπολογισμού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τον Μάριο Ντράγκι πριν από ένα χρόνο να συντάξει την έκθεση για το πώς η ΕΕ θα διατηρήσει την πράσινη και πιο ψηφιακή οικονομία της ανταγωνιστική σε μια εποχή αυξημένων παγκόσμιων τριβών.

Οι χώρες της ΕΕ έχουν ήδη ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα, ανέφερε η έκθεση του Μάριο Ντράγκι, αλλά η αποτελεσματικότητά τους περιορίζεται από την έλλειψη συντονισμού.

Dear Mario Draghi, a year ago, I asked you to prepare a report on the future of Europe’s competitiveness.

No one was better placed than you to take up this challenge.

Now, we are eager to listen to your views ↓

https://t.co/aHjnX6Si5D

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 9, 2024